«Результата не принесут»: Политолог высказалась о переговорах в Женеве

17 февраля 2026, 18:52

Политолог Шеслер: На переговорах в Женеве обсудят выборы президента на Украине

Фото: iStock/FabrikaCr

В Женеве среди прочих обсудят и вопрос о проведении выборов президента Украины, но конкретного результата эти переговоры не принесут. Так считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.





Напомним, 17 февраля в Женеве стартовали переговоры между российской, американской и украинской делегациями по урегулированию конфликта на Украине.



По словам Шеслер, Владимиру Зеленскому выгодно имитировать готовность к выборам и уверенность в своей победе. В действительности же глава киевского режима на сегодняшний день не может рассчитывать на безусловную победу.





«Именно поэтому он выдвигает различные невозможные и нереализуемые требования, такие как перемирие на два месяца, чтобы провести предвыборную кампанию, и так далее. Это имитация готовности, не более того», — сказала эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.