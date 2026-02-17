«Результата не принесут»: Политолог высказалась о переговорах в Женеве
Политолог Шеслер: На переговорах в Женеве обсудят выборы президента на Украине
В Женеве среди прочих обсудят и вопрос о проведении выборов президента Украины, но конкретного результата эти переговоры не принесут. Так считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Напомним, 17 февраля в Женеве стартовали переговоры между российской, американской и украинской делегациями по урегулированию конфликта на Украине.
По словам Шеслер, Владимиру Зеленскому выгодно имитировать готовность к выборам и уверенность в своей победе. В действительности же глава киевского режима на сегодняшний день не может рассчитывать на безусловную победу.
«Именно поэтому он выдвигает различные невозможные и нереализуемые требования, такие как перемирие на два месяца, чтобы провести предвыборную кампанию, и так далее. Это имитация готовности, не более того», — сказала эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В этой связи Шеслер считает, что конкретной даты по выборам президента Украины по итогам переговоров в Женеве не будет.