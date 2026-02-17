«Повредил шею»: В США назвали главное препятствие для введения новых санкций против РФ

17 февраля 2026, 22:20

Блюменталь: Трамп является главным препятствием для новых санкций против РФ

Фото: istockphoto/designer491

Президент США Дональд Трамп мешает введению новых санкций против энергетического сектора России. Об этом сообщает Semafor.





Сенатор-демократ Ричард Блюменталь утверждает, что сейчас глава государства остается единственным препятствием для вынесения на голосование законопроекта о новых антироссийских ограничениях. Ранее в США сообщали о подготовке масштабного санкционного пакета против РФ, однако, как отмечал министр финансов Скотт Бессент, решение о его запуске будет зависеть от хода переговоров по Украине.





«Мы ждали зеленого света, а он так долго колебался, что любой, кто следил за его движениями, повредил шею», — сказал Блюменталь.