«Сильный переговорщик»: В ГД объяснили панику Украины из-за присутствия Мединского в Женеве
Депутат Чепа: Киев паникует из-за Мендинского, поскольку он сильный переговорщик
Помощник президента РФ Владимир Мединский во главе российской делегации на переговорах по Украине в Женеве вызвал панику у украинской делегации, поскольку он сильный человек, готовый бескомпромиссно отстаивать интересы России. Так считает депутат Алексей Чепа.
17 февраля в Женеве стартовали переговоры между РФ, США и Украиной по вопросу мирного урегулирования конфликта. Российскую делегацию вновь возглавил Мединский. В связи с этим газета The New York Times писала, что его присутствие в Женеве «было воспринято некоторыми на Украине как обескураживающий сигнал».
«В первую очередь он историк, хорошо может участвовать в беседах. Как переговорщик он сильный человек, который будет четко, бескомпромиссно отстаивать интересы нашей страны», — пояснил Чепа «Газете.Ru».
Он также выразил мнение, что главными темами в Женеве станут территориальный вопрос и проблемы безопасности.
На сегодняшний день трехсторонние переговоры уже завершились. Они продолжатся завтра. По данным источника RT, встречи носили как двусторонний, так и трехсторонний характер.
«Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров. Были очень напряженными. Длились шесть часов и на данный момент завершились», — сказал рассказал источник издания.