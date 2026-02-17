17 февраля 2026, 23:06

Депутат Чепа: Киев паникует из-за Мендинского, поскольку он сильный переговорщик

Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)

Помощник президента РФ Владимир Мединский во главе российской делегации на переговорах по Украине в Женеве вызвал панику у украинской делегации, поскольку он сильный человек, готовый бескомпромиссно отстаивать интересы России. Так считает депутат Алексей Чепа.





17 февраля в Женеве стартовали переговоры между РФ, США и Украиной по вопросу мирного урегулирования конфликта. Российскую делегацию вновь возглавил Мединский. В связи с этим газета The New York Times писала, что его присутствие в Женеве «было воспринято некоторыми на Украине как обескураживающий сигнал».





«В первую очередь он историк, хорошо может участвовать в беседах. Как переговорщик он сильный человек, который будет четко, бескомпромиссно отстаивать интересы нашей страны», — пояснил Чепа «Газете.Ru».

«Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров. Были очень напряженными. Длились шесть часов и на данный момент завершились», — сказал рассказал источник издания.