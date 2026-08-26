Как работает военная автоинспекция на передовой и сколько беспилотников сбила ПВО минувшей ночью? Последние новости СВО на 26 августа
Бойцы военной автоинспекции группировки войск «Запад» круглосуточно контролируют движение транспорта в зоне проведения СВО, пока расчеты группировок «Восток» и «Южная» выявляют и поражают позиции, укрытия, склады и технику ВСУ. Одновременно силы ПВО за одну ночь перехватили и уничтожили более 400 украинских беспилотников. Подробнее о ситуации на фронте читайте в материале «Радио 1».
Работа военной автоинспекции в зоне СВО
Подразделения военной автоинспекции группировки войск «Запад» встретили профессиональный праздник непосредственно на передовой. Бойцы постоянно несут службу на блокпостах, контролируют передвижение военного транспорта и обеспечивают законность и порядок на дорогах в зоне боевых действий.
В условиях проведения СВО специалистам необходимо круглосуточно сохранять бдительность и оперативно реагировать на различные дорожные ситуации. В прифронтовой зоне их задачи не ограничиваются обычным надзором: при воздушных угрозах инспекторы перекрывают отдельные участки дорог в своей зоне ответственности, обеспечивая безопасность, а также организуют эвакуацию мирных жителей, рискуя собственной жизнью.
Каждая своевременно доставленная машина с боеприпасами или продовольствием становится результатом их ежедневной работы. Инспекторы ведут учет техники, проводят технический осмотр и непосредственно на месте оформляют допуск к эксплуатации, что позволяет экономить время. Кроме того, они взаимодействуют с военной полицией и местной ГАИ, пресекают нарушения и проверяют перевозимые грузы.
В День военного автомобилиста начальник военной автомобильной инспекции группировки войск «Запад» Алексей Берняков наградил отличившихся инспекторов государственными наградами и памятными подарками. Он отметил их добросовестное исполнение служебных обязанностей, разумную инициативу и вклад в обеспечение боеспособности соединений.
Как расчеты «Востока» ликвидируют беспилотники
Мобильные огневые группы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили ударные беспилотники ВСУ в ДНР. Расчеты на автомобильной технике прикрывают федеральные трассы, гражданскую инфраструктуру и объекты в тылу.
Для поражения воздушных целей военнослужащие используют крупнокалиберные пулеметы НСВТ калибра 12,7 миллиметра, ПЗРК и дроны-перехватчики «Елка». Среди целей — разведывательные, тяжелые ударные и реактивные БПЛА, в том числе Hornet, «Бобер» и «Лютый».
Командир мобильной огневой группы с позывным «Борода» рассказал о вооружении и результатах работы расчета:
«На этом автомобиле установлен НСВТ калибра 12,7 миллиметра. Используем патроны МДЗ. При попадании в цель такой патрон разрывается. Если беспилотник пластиковый, пуля может пробить его насквозь, но аппарат все равно падает. В нашем расчете три человека. За месяц на счету нашего МОГа 11 сбитых беспилотников».
Военнослужащие непрерывно следят за воздушной обстановкой и передают сведения о движении целей между соседними постами. Командир расчета описал взаимодействие:
«Постоянно мониторим небо и всегда на связи с ребятами, которые стоят дальше по трассе. Если у них произошел пролет и они не смогли поразить цель, информацию передают следующему расчету. Так, по цепочке, стараемся уничтожить беспилотник, чтобы он не навредил ни нам, ни людям, которые ездят по дороге. Есть реактивные беспилотники, которые летят со скоростью около 300 километров в час. По ним работать тяжело, но совместно с другими расчетами стараемся их сбивать. Если аппарат снижается к дороге, прекращаем стрельбу, потому что можно попасть в машину. Когда он снова набирает высоту, продолжаем работать».
Помимо пулеметного вооружения и ПЗРК, мобильные группы применяют перехватчики «Елка». Водитель группы с позывным «Талый» рассказал:
«Она используется для уничтожения других дронов. Перед запуском устанавливаем аппарат горизонтально, после чего он самостоятельно стабилизируется. Обнаруживаем движущийся объект, наводим перехватчик и производим пуск. Он самостоятельно захватывает цель, догоняет ее и кинетически поражает вражеский беспилотник».
В результате совместных действий мобильных огневых групп атака беспилотников ВСУ на тыловые объекты, федеральные трассы и гражданскую инфраструктуру была сорвана.
«Молния-2» ударила по выявленным укрытиям
В Днепропетровской области операторы БПЛА группировки «Восток» во время воздушной разведки обнаружили перемещение живой силы ВСУ между зданиями в населенном пункте Маломихайловка. Разведчики проследили маршруты противника, установили места скопления боевиков и выявили несколько зданий, которые использовались для размещения и укрытия личного состава.
После подтверждения целей координаты передали расчетам ударных БПЛА «Молния-2» подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток». По занятым противником зданиям нанесли серию последовательных ударов. Тяжелые беспилотники поразили обнаруженные места размещения живой силы ВСУ.
Согласно представленным Минобороны РФ сведениям, удары наносились исключительно по зданиям, в которых укрывались украинские боевики. В результате применения БПЛА «Молния-2» были уничтожены места размещения и находившаяся в них живая сила ВСУ. Противник лишился укрытий, использовавшихся для сосредоточения боевиков в Маломихайловке.
«Град» уничтожил опорный пункт в лесополосе
Еще одну цель в Запорожской области обнаружили операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток». Они выявили опорный пункт ВСУ, оборудованный в лесополосе. Густая растительность использовалась противником для маскировки укрытий и огневых позиций.
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Координаты обнаруженного объекта передали артиллеристам. После получения целеуказания расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» нанес удар пакетом реактивных снарядов по укрепленным позициям противника в лесополосе.
В результате боевой работы были уничтожены оборудованные укрытия, огневые позиции и находившиеся на опорном пункте боевики украинского режима. Уничтожение объекта ослабило оборону ВСУ и позволило штурмовым подразделениям группировки войск «Восток» продолжить продвижение на данном участке проведения специальной военной операции в Запорожской области.
Операторы БПЛА «Юга» ликвидируют группы боевиков ВСУ
Операторы войск беспилотных систем «Южной» группировки войск продолжают выявлять небольшие группы украинских боевиков, скрывающихся от ударов российских дронов и артиллерии в полуразрушенных зданиях Краматорского района.
В Алексеево-Дружковке и Кондратовке разведка обнаружила два здания, в которых находилась живая сила ВСУ. После атак ударных беспилотников оба укрытия были уничтожены вместе с находившимися там военнослужащими противника.
ВС РФ ударили по замаскированному складу ВСУ
Артиллеристы Южной группировки войск нанесли удар по полевому складу боеприпасов ВСУ в районе Семеновки Краматорской городской общины. Объект обнаружили в ходе разведки: склад был замаскирован.
Полученные координаты оперативно передали артиллерийским расчетам 17-й артиллерийской бригады. По выявленной цели нанесли точный удар, после чего прямое попадание снаряда вызвало детонацию боеприпасов и полностью уничтожило склад. Успешное выполнение боевой задачи подтвердили кадры объективного контроля.
Уничтожение таких складов лишает подразделения ВСУ необходимых запасов непосредственно в районе боевых действий, осложняет снабжение и вынуждает противника менять логистические маршруты.
Артиллеристы 17-й артиллерийской бригады продолжают системную работу по обнаружению и поражению подобных объектов, поддерживая действия подразделений 3-го армейского корпуса.
Пикапы и квадроцикл попали под удары
Операторы подразделений войск беспилотных систем Южной группировки войск продолжают поражать автотранспорт ВСУ на логистических маршрутах в населенных пунктах Славянско-Краматорской агломерации.
Очередными целями стали три пикапа ВСУ, пораженные в Краматорске и Новоселовке. Еще один удар пришелся по квадроциклу в районе Кондратовки, на котором передвигались украинские военные. Российские дроноводы уничтожили и эту технику.
Ночная атака: 426 беспилотников за 11 часов
Согласно представленным данным российского оборонного ведомства, в течение ночи с 20.00 мск 25 августа до 7.00 мск 26 августа дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Беспилотники были зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской и Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.