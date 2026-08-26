26 августа 2026, 09:04

Фото: Минобороны РФ

Бойцы военной автоинспекции группировки войск «Запад» круглосуточно контролируют движение транспорта в зоне проведения СВО, пока расчеты группировок «Восток» и «Южная» выявляют и поражают позиции, укрытия, склады и технику ВСУ. Одновременно силы ПВО за одну ночь перехватили и уничтожили более 400 украинских беспилотников. Подробнее о ситуации на фронте читайте в материале «Радио 1».





Содержание Работа военной автоинспекции в зоне СВО Как расчеты «Востока» ликвидируют беспилотники «Молния-2» ударила по выявленным укрытиям «Град» уничтожил опорный пункт в лесополосе Операторы БПЛА «Юга» ликвидируют группы боевиков ВСУ ВС РФ ударили по замаскированному складу ВСУ Пикапы и квадроцикл попали под удары Ночная атака: 426 беспилотников за 11 часов

Работа военной автоинспекции в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Как расчеты «Востока» ликвидируют беспилотники

«На этом автомобиле установлен НСВТ калибра 12,7 миллиметра. Используем патроны МДЗ. При попадании в цель такой патрон разрывается. Если беспилотник пластиковый, пуля может пробить его насквозь, но аппарат все равно падает. В нашем расчете три человека. За месяц на счету нашего МОГа 11 сбитых беспилотников».

«Постоянно мониторим небо и всегда на связи с ребятами, которые стоят дальше по трассе. Если у них произошел пролет и они не смогли поразить цель, информацию передают следующему расчету. Так, по цепочке, стараемся уничтожить беспилотник, чтобы он не навредил ни нам, ни людям, которые ездят по дороге. Есть реактивные беспилотники, которые летят со скоростью около 300 километров в час. По ним работать тяжело, но совместно с другими расчетами стараемся их сбивать. Если аппарат снижается к дороге, прекращаем стрельбу, потому что можно попасть в машину. Когда он снова набирает высоту, продолжаем работать».

«Она используется для уничтожения других дронов. Перед запуском устанавливаем аппарат горизонтально, после чего он самостоятельно стабилизируется. Обнаруживаем движущийся объект, наводим перехватчик и производим пуск. Он самостоятельно захватывает цель, догоняет ее и кинетически поражает вражеский беспилотник».

Фото: Минобороны РФ

«Молния-2» ударила по выявленным укрытиям

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Фото: iStock/NiseriN

ВС РФ ударили по замаскированному складу ВСУ

Пикапы и квадроцикл попали под удары

Фото: iStock/SergeyVButorin

Ночная атака: 426 беспилотников за 11 часов