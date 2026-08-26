В Тамбовской области отразили массированную атаку дронов, полыхает объект Wildberries
В ночь с 25 на 26 августа город Котовск в Тамбовской области подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Средства ПВО и силы мобильных огневых групп БАРС-Тамбов сбили 16 дронов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Первышов.
К сожалению, без последствий на земле на этот раз не обошлось. В результате ударов БПЛА на логистическом центре Wildberries вспыхнул пожар, площадь которого превысила 100 тысяч квадратных метров. Сотрудников эвакуировали – это позволило избежать человеческих жертв.
По предварительной информации, взрывной волной задело одного работника склада и он получил сотрясение мозга. Кроме того, падение еще одного беспилотника привело к возгоранию частного дома в одном из СНТ.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Липецкой области из-за падения беспилотника загорелся частный жилой дом, в результате чего трагически погибли два человека. Ещё две женщины получили травмы – их уже доставили в больницу.
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