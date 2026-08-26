В Липецкой области из-за налета БПЛА загорелся дом, есть жертвы и пострадавшие
После падении БПЛА на дом в Липецкой области погибли два человека, еще двое пострадали
В Липецкой области из-за падения беспилотника загорелся частный жилой дом, в результате чего трагически погибли два человека. Также есть пострадавшие, сообщил в своем канале на платформе MAX губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что жертвами пожара стали мужчина и подросток. Ещё две женщины получили травмы – их оперативно госпитализировали, врачи оказывают пациенткам всю необходимую помощь. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавил Артамонов.Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.