В Липецкой области из-за налета БПЛА загорелся дом, есть жертвы и пострадавшие

26 августа 2026, 04:17

После падении БПЛА на дом в Липецкой области погибли два человека, еще двое пострадали

Фото: iStock/grafoto

В Липецкой области из-за падения беспилотника загорелся частный жилой дом, в результате чего трагически погибли два человека. Также есть пострадавшие, сообщил в своем канале на платформе MAX губернатор региона Игорь Артамонов.





Он уточнил, что жертвами пожара стали мужчина и подросток. Ещё две женщины получили травмы – их оперативно госпитализировали, врачи оказывают пациенткам всю необходимую помощь. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.





«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавил Артамонов.