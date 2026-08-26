В украинском Тернополе местные жители напали на машину с сотрудниками ТЦК

26 августа 2026, 02:33

Фото: iStock/sandsun

В украинском городе Тернополь группа местных жителей напала на служебный автомобиль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и разбила его. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию региона.