В украинском Тернополе местные жители напали на машину с сотрудниками ТЦК
В украинском городе Тернополь группа местных жителей напала на служебный автомобиль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и разбила его. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию региона.
Конфликт вспыхнул 25 августа около 20:00 (мск) на улице Леся Курбаса. Предварительно, сотрудники ТЦК проводили проверку документов во время рейда по выявлению «уклонистов». Когда военкомы остановили для разговора одного из местных жителей, к машине стали подходить другие люди, возмущенные происходящим. Они начали наносить удары по автомобилю и вступили в перепалку с сотрудниками ТЦК.
В ходе инцидента военкомы получили травмы. Для стабилизации обстановки на место прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные наряды полиции, которые прекратили столкновение. По сведениям Telegram-канала SHOT, после отъезда силовиков жители продолжили стихийный бунт и несколько часов маршировали колонной по улицам города, несмотря на наступившую ночь.
Напомним, что на фоне нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины киевский режим уже какое-то время сталкивается с растущим числом скандалов, связанных с действиями военкомов. Так, например, ранее сотрудников ТЦК закидали кусками асфальта и камнями во Львове.
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