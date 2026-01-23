«Камень преткновения»: Политолог рассказал о целях переговоров РФ и США в Абу-Даби и реалиях для Киева

23 января 2026, 16:09

Политолог Ежов: текущие реалии подтолкнут Киев к принятию российских условий

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

В ночь на 23 января президент России Владимир Путин встретился с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о деталях переговоров. Он отметил, что встреча была во всех смыслах полезной как для нашей, так и для американской стороны. Ушаков подчеркнул, что Россия заинтересована в дипломатическом урегулировании, но пока его нет, будет продолжать добиваться целей СВО на поле боя.





Политолог Дмитрий Ежов в беседе с «Радио 1» заявил, что без решения территориальной проблемы по известной формуле никакого движения к миру быть не может, а текущая ситуация делает для Киева оптимальным принятие российских условий.





«Эту встречу вряд ли можно считать финальной. Она, безусловно, важна, но это просто одно из мероприятий на пути к миру. Если бы со стороны Украины было реальное движение к соглашению, она бы не продолжала обстрелы, и это является определённым показателем», — отметил он.

«С каждым днём нужно понимать, что эти условия становятся жёстче для Украины, и потерь — территориальных, репутационных и финансовых — будет больше. Другие аспекты урегулирования — членство Украины в НАТО или её нейтральный статус — не снимаются с повестки, но вторичны по отношению к главному территориальному спору. Сейчас ни альянсу, ни США "не до Украины" из-за внутренних разногласий», — резюмировал Дмитрий Ежов.