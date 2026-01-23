Появились сведения о новых действиях ВСУ в районе Лимана
ВСУ перебросили роту наемников иностранного легиона в район Лимана, расположенного в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
Эта информация поступила от российских силовых структур и подтверждает активизацию международных бойцов на украинском фронте.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
