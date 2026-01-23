Достижения.рф

Появились сведения о новых действиях ВСУ в районе Лимана

РИА Новости: ВСУ перебросили в район Лимана роту наемников иностранного легиона
Фото: iStock/Irina Piskova

ВСУ перебросили роту наемников иностранного легиона в район Лимана, расположенного в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.



Эта информация поступила от российских силовых структур и подтверждает активизацию международных бойцов на украинском фронте.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0