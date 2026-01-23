Западные СМИ написали о сюрпризе Трампа для России
Президент США Дональд Трамп намеревается добиваться запрета для России и Китая на участие в добыче полезных ископаемых в Гренландии. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, в проект соглашения о статусе острова, который сейчас обсуждается, предлагается включить пункт, ограничивающий выдачу прав на разработку редкоземельных минералов странам, не входящим в НАТО. Речь идет в первую очередь об РФ и Китае.
Газета также пишет, что среди других инициатив — создание новой миссии блока в Арктике под названием «Арктический часовой», по образцу операций альянса в Балтийском регионе и Восточной Европе. При этом, отмечает NYT, Дания, которая публично выступает против передачи прав собственности на земли Гренландии, может не поддержать предлагаемые планы.
В среду на полях форума в Давосе Трамп заявил, что не видит сценария, при котором США могли бы воевать с Данией — союзником по НАТО — из‑за Гренландии. Он уточнил, что стороны обсуждают «долгосрочную сделку» по острову, назвав срок ее действия «вечностью». По словам американского президента, после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте уже подготовили основу будущего соглашения по Гренландии.
22 января сообщалось, что Трамп хочет предложить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов.
