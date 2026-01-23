Западные СМИ написали о сюрпризе Трампа для России

23 января 2026, 12:45

NYT: Дональд Трамп хочет запретить РФ и КНР добывать ископаемые в Гренландии

Фото: istockphoto/donfiore

Президент США Дональд Трамп намеревается добиваться запрета для России и Китая на участие в добыче полезных ископаемых в Гренландии. Об этом сообщает The New York Times.