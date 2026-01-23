В Абу-Даби Зеленскому предложат 800 миллиардов долларов за отказ от территорий

23 января 2026, 14:59

Фото: iStock/sb2010

На переговорах в Абу-Даби между делегациями России, Украины и США обсудят отказ Киева от части территорий в обмен на финансовую поддержку и гарантии безопасности. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.





Всего на встрече представят четыре документа, которые могут стать основой будущего мирного договора. Один из них касается полного ухода украинских войск с Донбасса.



В качестве компенсации США предложат программу финансирования Украины на сумму в 800 миллиардов рублей, управлять которой будет глава инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк. Ещё один документ предполагает гарантии безопасности с участием США и поддержки европейских стран.





«По сути, Зеленский должен отказаться от территорий за деньги и западную защиту», – пишет издание.