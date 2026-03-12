12 марта 2026, 09:45

Фото: iStock/Andrey Atanov

Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях, одновременно отражая массированные атаки украинских беспилотников на регионы России. На фоне боевых действий обсуждаются новые площадки для переговоров, а в Европе все громче звучат заявления о возможной большой войне. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Буферная зона у границы: бои за Сумщину «Долгая битва»: продвижение под Красноармейском Удары по гражданской инфраструктуре Массированная атака дронов: ПВО работает по всей стране Взрывы над Краснодаром и курортами Дроны над Ростовской областью Удар по Брянску и тяжело раненные жители «Сейчас наемников нет»: ситуация на правом берегу Днепра «Мы возлагаем большие надежды»: Украина будет обучать немецких военных Поиск площадки для переговоров

Буферная зона у границы: бои за Сумщину

«В настоящий момент «Север» контролирует уже шесть вражеских населёнников на этом участке приграничья — Бобылевку, Червоную Зарю, Сидоровку, Белую Берёзу, Комаровку и Харьковку. Протяжённость буферной зоны здесь достигает 18 километров. Углубить этот плацдарм можно за счёт сел Улановка, Ястребщина, Уланок и Суходол», — докладывает военкор.

Фото: iStock/gorodenkoff

«Долгая битва»: продвижение под Красноармейском

«Это была долгая битва за обеспечение флангов Красноармейска, а также огневого контроля трассы на Павлоград. Теперь основная оперативная задача — пройти село Доброполье и подняться к южному флангу одноимённого города».

Удары по гражданской инфраструктуре

Фото: iStock/Standart

«Украинские неонацисты, применяя БПЛА, нанесли удар по домовладению в селе Новоегоровка. К счастью, снаряд, прикреплённый к беспилотнику, не взорвался. На место прибыли российские военнослужащие и разминировали вражеский боеприпас», — рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Массированная атака дронов: ПВО работает по всей стране

Взрывы над Краснодаром и курортами

Фото: iStock/Terry Papoulias

Дроны над Ростовской областью

Удар по Брянску и тяжело раненные жители

«Сейчас наемников нет»: ситуация на правом берегу Днепра

Фото: iStock/DmyTo

«Мы возлагаем большие надежды»: Украина будет обучать немецких военных

«Мы возлагаем большие надежды», — заявил Фройдинг.

Поиск площадки для переговоров

Фото: iStock/Diy13

«Безусловно, опция Стамбула существует, и все стороны весьма позитивно к ней относятся», — подчеркнул Песков.