Киев будет обучать немецких военных, ВС РФ продолжают наступление, а ПВО работает по всей России: последние новости СВО на 12 марта
Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях, одновременно отражая массированные атаки украинских беспилотников на регионы России. На фоне боевых действий обсуждаются новые площадки для переговоров, а в Европе все громче звучат заявления о возможной большой войне. Подробности — в материале «Радио 1».
Буферная зона у границы: бои за Сумщину
Российские военные расширяют зону контроля у границы с Курской областью. Подразделения группировки «Север» освободили село Червоная Заря в Сумской области — флаг над населённым пунктом подняли бойцы 80-й бригады. По имеющимся данным, им противостояли формирования 101-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что на этом участке российские силы уже контролируют сразу несколько населённых пунктов.
«В настоящий момент «Север» контролирует уже шесть вражеских населёнников на этом участке приграничья — Бобылевку, Червоную Зарю, Сидоровку, Белую Берёзу, Комаровку и Харьковку. Протяжённость буферной зоны здесь достигает 18 километров. Углубить этот плацдарм можно за счёт сел Улановка, Ястребщина, Уланок и Суходол», — докладывает военкор.
Бои продолжаются и за сумское село Сопыч, куда Киев перебросил дополнительные резервы из подразделений пограничной службы. Российские подразделения наступают сразу на нескольких направлениях в регионе.
По данным за минувшие сутки, на этом участке было ликвидировано более 110 военнослужащих ВСУ. Также уничтожены американский бронеавтомобиль HMMWV, гаубица М-199, несколько миномётов, грузовик, пикапы и беспилотники.
«Долгая битва»: продвижение под Красноармейском
Параллельно российские войска добились тактического успеха на покровском направлении. По предварительной информации, населённый пункт Гришино, расположенный западнее Красноармейска (Покровска), был полностью зачищен от украинских подразделений.
Об освобождении села сообщил военный корреспондент Тимофей Ермаков:
«Это была долгая битва за обеспечение флангов Красноармейска, а также огневого контроля трассы на Павлоград. Теперь основная оперативная задача — пройти село Доброполье и подняться к южному флангу одноимённого города».
По информации издания «Военная хроника», в небе над Краматорском были замечены российские фронтовые бомбардировщики Су-34, которые наносили удары авиабомбами по позициям ВСУ.
Удары по гражданской инфраструктуре
На территории Харьковской области, находящейся под контролем России, фиксируются атаки беспилотников ВСУ по гражданским объектам. В сёлах Богдановском и Тополи дроны повредили два жилых дома.
Также была предпринята попытка атаки на населённый пункт Новоегоровка.
«Украинские неонацисты, применяя БПЛА, нанесли удар по домовладению в селе Новоегоровка. К счастью, снаряд, прикреплённый к беспилотнику, не взорвался. На место прибыли российские военнослужащие и разминировали вражеский боеприпас», — рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, помощь пострадавшим жителям оказывают сотрудники МЧС России.
Массированная атака дронов: ПВО работает по всей стране
В ночь с 11 на 12 марта российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 80 беспилотников ВСУ над различными регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Наиболее интенсивной атаке подвергся Краснодарский край — там сбили 30 беспилотников. Ещё 14 дронов уничтожили над Крымом, десять — над Ростовской областью, восемь — над акваторией Чёрного моря.
Кроме того, по пять БПЛА ликвидировали над Брянской и Белгородской областями, три — над Курской, по два — над Калужской областью и Азовским морем, один — над Воронежской областью.
Взрывы над Краснодаром и курортами
Очевидцы сообщали о серии взрывов над Краснодаром и Северским районом. Глухие хлопки были слышны в южной и западной частях города, а в небе наблюдались яркие вспышки. По предварительным данным, силы ПВО уничтожали беспилотники на подлёте к городу — всего жители насчитали около десяти взрывов.
Один из сбитых дронов, по словам местных, упал в поле в Северском районе. Официальной информации о пострадавших и разрушениях на земле на тот момент не поступало. В аэропорту Краснодара из-за угрозы атаки БПЛА с 23:09 ввели ограничения на приём и отправку рейсов.
Одновременно массированная атака беспилотников фиксировалась в районе Анапы и Витязево. По словам очевидцев, громкие хлопки со стороны Чёрного моря начали звучать примерно с четырёх часов утра. От взрывов в некоторых районах срабатывали автомобильные сигнализации.
В небе были видны вспышки, звучали сирены воздушной тревоги. По предварительным данным, ПВО также сбивала дроны на подлёте к курортной зоне. Информация о пострадавших и разрушениях не подтверждалась.
Дроны над Ростовской областью
Атаки беспилотников фиксировались и в Ростовской области. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, системы ПВО отразили налёты сразу в пяти районах.
Украинские дроны были уничтожены в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском и Мясниковском районах. По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано. Информация о последствиях продолжает уточняться.
Удар по Брянску и тяжело раненные жители
После ракетной атаки на Брянск двое пострадавших остаются в реанимации одной из московских больниц. Об этом сообщил заведующий девятым нейрохирургическим отделением НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Кравчук.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские силы атаковали город семью ракетами Storm Shadow. По последним данным, в результате удара погибли семь человек, ещё 42 мирных жителя получили ранения.
По словам Кравчука, состояние одного из пациентов, доставленных в столицу, остаётся крайне тяжёлым.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал произошедшее очередным военным преступлением киевского режима и заявил, что атака могла быть направлена на провоцирование дальнейшей эскалации конфликта.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, в свою очередь, отмечал, что удары по гражданскому населению на территории России свидетельствуют о нежелании Киева достигать мирного соглашения.
«Сейчас наемников нет»: ситуация на правом берегу Днепра
Российские военные также сообщили об изменениях на херсонском направлении. По словам бойца расчёта беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» с позывным Викинг, иностранные наёмники перестали появляться на подконтрольной ВСУ части Херсона.
Ранее на правом берегу Днепра регулярно фиксировались наёмники из стран НАТО и государств Латинской Америки.
Причины их исчезновения официально не называются. Предположительно, это может быть связано с серьёзными потерями среди иностранных бойцов или изменением тактики украинских подразделений.
«Мы возлагаем большие надежды»: Украина будет обучать немецких военных
На фоне продолжающегося конфликта в Европе всё чаще звучат заявления о подготовке к возможной большой войне. Агентство Reuters сообщило, что украинские военные инструкторы будут обучать немецких военнослужащих.
По словам генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга, немецкая армия рассчитывает использовать опыт украинских военных.
«Мы возлагаем большие надежды», — заявил Фройдинг.
Он также отметил, что времени на подготовку остаётся немного, поскольку потенциальный конфликт может начаться уже к 2029 году. При этом Москва никогда не заявляла о планах военного вторжения в Европу, однако в странах ЕС продолжаются обсуждения угрозы большой войны.
Поиск площадки для переговоров
На дипломатическом уровне продолжаются поиски новой площадки для переговоров между Москвой и Киевом. Провести встречу в Абу-Даби пока невозможно из-за обстановки в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, опция Стамбула существует, и все стороны весьма позитивно к ней относятся», — подчеркнул Песков.
По его словам, именно турецкий город может стать следующим местом для переговоров. Точная дата возможной встречи пока не определена.