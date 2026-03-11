Достижения.рф

Вылетевший в Сочи самолёт экстренно вернули в Москву из-за украинских БПЛА

Самолёт Москва—Сочи вернулся в Шереметьево из-за угрозы БПЛА
Рейс, следовавший из Москвы в Сочи, прервал полёт и вернулся в Шереметьево. Причиной стала угроза атак беспилотных летательных аппаратов. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».



Вылет самолёта из столицы задержался на два часа — воздушное судно покинуло аэропорт только в 15:10 по местному времени вместо запланированных 13:10.

Спустя час полёта, когда лайнер пролетал над Волгоградской областью, командир экипажа сообщил пассажирам о решении вернуться в Москву. Посадка прошла в Шереметьево, сейчас люди ожидают в здании аэровокзала.

Тем временем пассажиры в аэропорту Сочи жалуются на многочасовые задержки рейсов. Некоторым путешественникам уже предоставили места в гостиницах, другие остаются в терминале в ожидании посадки. Время ожидания для некоторых достигает восьми часов.

Ранее стало известно, что сотни россиян не могут вылететь из Пхукета после аварийной посадки самолёта.

