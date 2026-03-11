Выяснилось состояние двоих пострадавших при атаке на Брянск, доставленных для лечения в Москву

11 марта 2026, 23:26

Двое пострадавших при атаке на Брянск находятся в реанимационном отделении в Москве

Фото: iStock/peterscode

Двое пострадавших при атаке ВСУ на Брянск в настоящий момент находятся в реанимационном отделении одной из столичных больниц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий заведующего девятым нейрохирургическим отделением НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко в Москве Александра Кравчука.





Напомним, что во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об ударе по региону. Украинцы атаковали Брянск семью ракетами Storm Shadow. По последним сведениям, в результате атаки семь человек погибли, еще 42 мирных жителей получили ранения.



