Выяснилось состояние двоих пострадавших при атаке на Брянск, доставленных для лечения в Москву

Двое пострадавших при атаке на Брянск находятся в реанимационном отделении в Москве
Двое пострадавших при атаке ВСУ на Брянск в настоящий момент находятся в реанимационном отделении одной из столичных больниц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий заведующего девятым нейрохирургическим отделением НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко в Москве Александра Кравчука.
Напомним, что во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об ударе по региону. Украинцы атаковали Брянск семью ракетами Storm Shadow. По последним сведениям, в результате атаки семь человек погибли, еще 42 мирных жителей получили ранения.
В районе удара ВСУ по Брянску изменили маршруты общественного транспорта
По словам Кравчука, состояние одного из пациентов, которого доставили в Москву, оценивается как крайне тяжелое.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что атака на Брянск является очередным кровавым военным преступлением киевского режима. По его мнению, ее совершили, чтобы спровоцировать РФ на дальнейшую эскалацию.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, в свою очередь, отмечал, что украинские удары по гражданскому населению на территории России говорят о нежелании Киева достичь соглашения по мирному урегулированию.