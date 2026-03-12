ПВО отражает атаку дронов-камикадзе ВСУ в Краснодарском крае, один БПЛА рухнул в поле
Над Краснодаром и Северским районом края прогремело несколько взрывов. Система противовоздушной обороны отражает атаку украинских дронов-камикадзе, передает Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, глухие хлопки звучали в южной и западной части Краснодара. Некоторые люди также заметили яркие вспышки — скорее всего, от взрывов, которых на территории региона раздалось около десяти штук. Предварительно, силы ПВО уничтожают воздушные цели на подлёте к городу.
Жители Северского района Краснодарского края рассказали, что один из сбитых беспилотников упал в поле. Официальных данных о возможных пострадавших и разрушениях на земле пока нет. В аэропорту Краснодара с 23:09 (мск) ввели ограничения на приём и отправку рейсов из-за активности дронов ВСУ в небе.
Ранее «Радио 1» передавало, что выяснилось состояние двоих пострадавших при атаке на Брянск, которых доставили для лечения в Москву. Напомним, что ВСУ во вторник ударили по региону семью ракетами Storm Shadow. Из-за этого пострадало множество мирных жителей, семь человек погибли.
Читайте также: