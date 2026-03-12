ПВО отражает атаку дронов-камикадзе ВСУ в Краснодарском крае, один БПЛА рухнул в поле

12 марта 2026, 00:24

SHOT: Над Краснодаром и Северским районом края прогремело около десяти взрывов

Фото: iStock/Guilherme Soares

Над Краснодаром и Северским районом края прогремело несколько взрывов. Система противовоздушной обороны отражает атаку украинских дронов-камикадзе, передает Telegram-канал SHOT.