Киев собирает делегацию в Москву, успехи под Сумами и истощение мобилизационного ресурса ВСУ: последние новости СВО на 12 февраля
Российские войска усиливают давление сразу на нескольких направлениях, в то время как украинское командование перебрасывает последние резервы и просит помощи у пограничников. На фоне ожесточённых боёв звучат заявления о скором истощении мобилизационного ресурса ВСУ и возможных переговорах с участием США. Что происходит на фронте и в приграничных регионах — в материале «Радио 1».
Наступление у Красного Лимана и бои за Славянск
Российская армия закрепляется в районе Красного Лимана и продвигается к стратегически важным рубежам. Подразделения приближаются ко второй линии обороны у Рай-Александровки. Автор Telegram-канала «Дневник десантника» отметил, что переход этого населённого пункта под контроль российских сил откроет дорогу к боям за Славянск, по которому регулярно наносятся удары.
Военный корреспондент Евгений Поддубный подчёркивает сложность будущих операций:
«Славянск имеет очень обширную промзону, превращённую противником в сплошной укрепрайон, и для его «вскрытия» понадобится очень много военных усилий».
На севере ДНР украинские формирования предпринимают попытки контратаковать. Однако, по сообщениям с мест, значимых успехов они не добились.
«Враг пробует накатывать в направлении Святогорска и Красного Лимана с очевидной целью — отрезать наш выступ к западу от реки Нитриус <…> На севере Святогорска и в лесах к югу от Яровой идут встречные бои. Также бои идут в Александровке, Дробышеве и прилегающем лесу», — рассказал военкор Тимофей Ермаков.
Сумское направление: потери и 17-летний контрактник
В Сумской области российские штурмовые подразделения ведут наступательные действия сразу в нескольких районах. По имеющимся данным, за сутки здесь уничтожено более 110 военнослужащих ВСУ, а также миномёт, колёсная техника, беспилотники и антенны связи. Удары наносились, в частности, по позициям операторов дронов в сёлах Михайловка и Терна — их атаковали БПЛА «Герань-2».
Стало известно и о гибели 17-летнего Евгения Лукаша на Сумском направлении. Он подписал контракт по программе Зеленского «18-24» и попал в 116-ю бригаду территориальной обороны. Сообщается, что несовершеннолетний житель Полтавской области приписал себе лишний год, чтобы попасть в подразделение.
«Восточный экспресс» под Гуляйполем и угроза Орехову
В Запорожской области украинские силы активизировались западнее Гуляйполя. Однако, как утверждают военные корреспонденты, инициатива остаётся за российской стороной.
«Сырский там собрал «кулак» для своего контрнаступа. Они пытаются давить на Терноватое. ВСУшники хотят остановить наш «Восточный экспресс». Там самое стремительное движение за последние месяцы было. И возникла серьёзная угроза Ореховской группировке ВСУ», — сообщил военкор Павел Кукушкин.
Отмечается, что ради подготовки так называемого контрнаступления главком ВСУ перебросил личный состав с других участков, что может ослабить оборону на смежных направлениях.
Мобилизационный ресурс остался на полтора года
На Украине всё чаще звучат заявления о кадровом истощении армии. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил:
«Мы понимаем, что у нас мобилизационный ресурс остался на полтора года. Это мы говорим о молодых людях, которые ещё не уехали», — сказал нардеп.
Он подчеркнул, что силовая мобилизация будет продолжена.
На фоне нехватки личного состава командование ВСУ обратилось за поддержкой к Госпогранслужбе. Мужчин, охраняющих границу с Евросоюзом, планируется направить на передовую.
Переговоры с оглядкой на США
Украинские СМИ сообщают о возможной поездке делегации в Москву для продолжения переговорного процесса. Вопрос безопасности якобы обсуждается с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Рассматривается маршрут через Польшу.
Владимир Зеленский также заявил о предстоящей встрече российских, американских и украинских переговорщиков. По его словам, обсуждение мирного договора может пройти в США, однако согласованного документа пока нет, в том числе по вопросу Донбасса и возможного создания свободной экономической зоны.
«Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы. <...> У нас разные взгляды на этот вопрос. И договорённость была следующей — давайте вернёмся к обсуждению того, как это может выглядеть, на следующей встрече», — заявил глава киевского режима.
Он добавил, что возможное соглашение должно быть утверждено парламентом или вынесено на референдум.
Ночная атака дронов: пожары, эвакуация и погибшие
ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать беспилотниками приграничные и центральные регионы России. В ночь на 12 февраля силы ПВО уничтожили и перехватили 106 БПЛА над регионами Российской Федерации.
Двадцать четыре — над Белгородской областью, двадцать один — над Брянской областью, девятнадцать — над Воронежской областью, тринадцать — над Тамбовской областью, девять — над Нижегородской областью, пять — над Крымом, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Ростовской областью, два — над Липецкой областью, один — над Курской областью, один — над Тульской областью, один — над Смоленской областью, один — над Волгоградской областью, один — над Краснодарским краем, один — над акваторией Черного моря.
В Волгоградской области, по словам губернатора Андрея Бочарова, была отражена ракетная атака, однако обломки БПЛА в районе посёлка Котлубань вызвали возгорание на территории объекта Минобороны.
«В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта», — говорится в сообщении.
К посёлку направили автобусы, развернули пункты временного размещения. Сообщается, что пострадавших среди гражданского населения и разрушений жилых домов нет.
В Тамбовской области, по информации губернатора Евгения Первышова, «киевский режим совершил террористический налёт на Мичуринск с помощью БПЛА». Повреждены несколько зданий, в продуктовом магазине «Магнит» произошёл пожар. По предварительным сведениям, двое местных жителей получили ранения.
Жители Мичуринска сообщали о серии взрывов — не менее шести-восьми хлопков — после чего в небе был виден дым. Одновременно ПВО отражала налёт.
В Брянской области средства противовоздушной обороны отражали атаку реактивных БПЛА. Очевидцы писали о взрывах, ярких вспышках в небе и перебоях с электричеством. В ряде районов свет пропадал полностью. Официальных сведений о пострадавших не поступало.
Поздним вечером 11 февраля в Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в селе Волчья Александровка. Водитель получил смертельные ранения и скончался на месте.
«Искренние соболезнования родным и близким погибшего.», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.