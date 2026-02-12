12 февраля 2026, 09:35

Российские войска усиливают давление сразу на нескольких направлениях, в то время как украинское командование перебрасывает последние резервы и просит помощи у пограничников. На фоне ожесточённых боёв звучат заявления о скором истощении мобилизационного ресурса ВСУ и возможных переговорах с участием США. Что происходит на фронте и в приграничных регионах — в материале «Радио 1».





Содержание Наступление у Красного Лимана и бои за Славянск Сумское направление: потери и 17-летний контрактник «Восточный экспресс» под Гуляйполем и угроза Орехову Мобилизационный ресурс остался на полтора года Переговоры с оглядкой на США Ночная атака дронов: пожары, эвакуация и погибшие

Наступление у Красного Лимана и бои за Славянск

«Славянск имеет очень обширную промзону, превращённую противником в сплошной укрепрайон, и для его «вскрытия» понадобится очень много военных усилий».

«Враг пробует накатывать в направлении Святогорска и Красного Лимана с очевидной целью — отрезать наш выступ к западу от реки Нитриус <…> На севере Святогорска и в лесах к югу от Яровой идут встречные бои. Также бои идут в Александровке, Дробышеве и прилегающем лесу», — рассказал военкор Тимофей Ермаков.

Сумское направление: потери и 17-летний контрактник

«Восточный экспресс» под Гуляйполем и угроза Орехову

«Сырский там собрал «кулак» для своего контрнаступа. Они пытаются давить на Терноватое. ВСУшники хотят остановить наш «Восточный экспресс». Там самое стремительное движение за последние месяцы было. И возникла серьёзная угроза Ореховской группировке ВСУ», — сообщил военкор Павел Кукушкин.

Мобилизационный ресурс остался на полтора года

«Мы понимаем, что у нас мобилизационный ресурс остался на полтора года. Это мы говорим о молодых людях, которые ещё не уехали», — сказал нардеп.

Переговоры с оглядкой на США

«Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы. <...> У нас разные взгляды на этот вопрос. И договорённость была следующей — давайте вернёмся к обсуждению того, как это может выглядеть, на следующей встрече», — заявил глава киевского режима.

Ночная атака дронов: пожары, эвакуация и погибшие

«В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта», — говорится в сообщении.

«Искренние соболезнования родным и близким погибшего.», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.