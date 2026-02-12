Депутат Милонов назвал условие, при котором Сабурову разрешат въезд на территорию РФ

12 февраля 2026, 08:03

РИА Новости: Милонов посоветовал Сабурову публично поддержать Россию

Нурлан Сабуров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение, что комик Нурлан Сабуров должен публично выразить поддержку России в украинском конфликте. По словам парламентария, это поможет решить проблемы с въездом в страну. Об этом пишет РИА Новости.