Депутат Милонов назвал условие, при котором Сабурову разрешат въезд на территорию РФ
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение, что комик Нурлан Сабуров должен публично выразить поддержку России в украинском конфликте. По словам парламентария, это поможет решить проблемы с въездом в страну. Об этом пишет РИА Новости.
Политик подчеркнул, что отсутствие серьезного отношения к ситуации может привести к негативным последствиям в жизни Сабурова. Он отметил, что стремление угодить оппозиции обернулось для комика серьезными трудностями.
30 января правоохранительные органы объявили о запрете на въезд Сабурова в Россию на 50 лет. Это решение приняли в интересах национальной безопасности и защиты традиционных ценностей.
Нурлан Сабуров — казахстанский юморист, который сделал себе имя на территории России, здесь его знают как блестящего и острого на язык стендап-комика. Творчество артиста не стоит на месте, в его профессиональной биографии имеются и рейтинговые интернет-проекты, и работа судьей телевизионного конкурса.
