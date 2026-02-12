Украинских пограничников с границы ЕС направляют на передовую
Командование Вооруженных сил Украины запросило помощь у пограничников. Об этом пишет РИА Новости.
Из-за нехватки личного состава на фронте военные обратились к Госпогранслужбе. Мужчины, которые сейчас охраняют границу с Евросоюзом, отправятся на передовую.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
