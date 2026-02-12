Достижения.рф

Украинских пограничников с границы ЕС направляют на передовую

Фото: iStock/IherPhoto

Командование Вооруженных сил Украины запросило помощь у пограничников. Об этом пишет РИА Новости.



Из-за нехватки личного состава на фронте военные обратились к Госпогранслужбе. Мужчины, которые сейчас охраняют границу с Евросоюзом, отправятся на передовую.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0