ВСУ пытаются спастись бегством на важном участке СВО
ТАСС: ВСУ утратили боеспособность в Верхней Терсе из-за больших потерь
Украинская группировка полностью утратила свою боеспособность в селе Верхняя Терса Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По его данным, противник понес значительные потери в этом районе в результате ударов фугасными авиабомбами.
«Группировка потеряла большую часть личного состава вместе с боеспособностью. Личный состав практически выведен», — уточнил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что украинских пограничников направляют с границы ЕС на передовую из-за нехватки солдат на фронте.