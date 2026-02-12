ВСУ пытаются спастись бегством на важном участке СВО

12 февраля 2026, 09:11

ТАСС: ВСУ утратили боеспособность в Верхней Терсе из-за больших потерь

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинская группировка полностью утратила свою боеспособность в селе Верхняя Терса Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.





По его данным, противник понес значительные потери в этом районе в результате ударов фугасными авиабомбами.

«Группировка потеряла большую часть личного состава вместе с боеспособностью. Личный состав практически выведен», — уточнил собеседник агентства.