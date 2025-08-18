«Конечно, боится»: Дипломат раскрыл, какой сюрприз ждёт Зеленского после завершения СВО
Россия и США предпринимают шаги для разрешения ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели встречу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры в узком кругу длились два часа 45 минут и проходили в формате «три на три». Трамп заявил о готовности работать над завершением конфликта на Украине. Он призвал Владимира Зеленского рассмотреть возможность сделки с Россией, подчеркнув, что дальнейшие шаги к миру зависят от него и европейских стран.
Однако Киев отверг мирные условия, согласованные Путиным и Трампом на Аляске. Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова выполнять ряд озвученных пунктов. Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с «Радио 1» объяснил, что может ждать Владимира Зеленского после окончания специальной военной операции.
«Это сложный вопрос для Зеленского. У него есть всего два пути после окончания специальной военной операции, как у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он вернулся в Грузию, и его посадили в тюрьму за действия, совершенные во время его правления. В отношении Зеленского есть вариант, аналогичный Саакашвили, когда его могут судить. Однако это тоже сомнительно, поскольку есть западные партнеры, которые могут этому воспрепятствовать, и он может уехать. Да, у него есть возможность уехать — это его второй вариант», — объяснил он.Дипломат отметил, что у Зеленского имеется собственность за границей, что открывает для него возможность покинуть страну. Однако, по его словам, нельзя утверждать, что бывший украинский лидер не боится за свою судьбу. Наоборот, он испытывает страх и переживания, поскольку его будущее остается неопределенным.
«Конечно, боится. Конечно, переживает, потому что он не знает, что будет дальше», — сказал эксперт.
Согласно мнению дипломата, для Зеленского существует лишь один очевидный путь — это уход с поста, который он занимает. Он отметил, что судьба каждого человека многозначительна и непредсказуема. По его словам, история показывает, что правители, совершавшие злодеяния против своего народа, в конечном итоге сталкиваются с наказанием.