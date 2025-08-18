«Конечно, боится»: Дипломат раскрыл, какой сюрприз ждёт Зеленского после завершения СВО

18 августа 2025, 12:23

Дипломат Корчмарь: у Зеленского есть всего два пути после окончания СВО

Владимир Зеленский

Россия и США предпринимают шаги для разрешения ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели встречу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры в узком кругу длились два часа 45 минут и проходили в формате «три на три». Трамп заявил о готовности работать над завершением конфликта на Украине. Он призвал Владимира Зеленского рассмотреть возможность сделки с Россией, подчеркнув, что дальнейшие шаги к миру зависят от него и европейских стран.





Однако Киев отверг мирные условия, согласованные Путиным и Трампом на Аляске. Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова выполнять ряд озвученных пунктов. Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с «Радио 1» объяснил, что может ждать Владимира Зеленского после окончания специальной военной операции.





«Это сложный вопрос для Зеленского. У него есть всего два пути после окончания специальной военной операции, как у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он вернулся в Грузию, и его посадили в тюрьму за действия, совершенные во время его правления. В отношении Зеленского есть вариант, аналогичный Саакашвили, когда его могут судить. Однако это тоже сомнительно, поскольку есть западные партнеры, которые могут этому воспрепятствовать, и он может уехать. Да, у него есть возможность уехать — это его второй вариант», — объяснил он.

«Конечно, боится. Конечно, переживает, потому что он не знает, что будет дальше», — сказал эксперт.