18 августа 2025, 10:49

Фото: iStock/Sinenkiy

RT опубликовал эксклюзивные фотографии страниц книги с 1000 украинских пленных, которых отказывается забирать Украина.





Напомним, российский лидер Владимир Путин передал своему американскому коллеге Дональду Трампу книгу, где указаны имена, фотографии и другая информация о солдатах ВСУ, находящихся в плену ВС РФ. Однако киевский режим не даёт согласия на их возвращение на родину.



После встречи с Путиным Трамп подтвердил в интервью Fox News, что изучил полученную информацию.





«Там 1 тыс. человек, более 1 тыс. заключённых... Что ж, они (украинские власти. — RT) должны их принять. Они (власти России. — RT) собираются освободить их. У меня есть книга с каждым (из списка пленных. — RT)», — сказал Трамп.