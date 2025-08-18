RT опубликовал фото книги с 1000 украинских пленных, которая удивила Трампа
RT опубликовал эксклюзивные фотографии страниц книги с 1000 украинских пленных, которых отказывается забирать Украина.
Напомним, российский лидер Владимир Путин передал своему американскому коллеге Дональду Трампу книгу, где указаны имена, фотографии и другая информация о солдатах ВСУ, находящихся в плену ВС РФ. Однако киевский режим не даёт согласия на их возвращение на родину.
После встречи с Путиным Трамп подтвердил в интервью Fox News, что изучил полученную информацию.
«Там 1 тыс. человек, более 1 тыс. заключённых... Что ж, они (украинские власти. — RT) должны их принять. Они (власти России. — RT) собираются освободить их. У меня есть книга с каждым (из списка пленных. — RT)», — сказал Трамп.
6 августа RT запустил сайт 1000ua.ru, где есть вся информация о 1000 украинских военнопленных. На книге размещён QR-код, который ведёт на этот сайт.
Известно, что в рамках обмена пленными, который состоялся 14 августа, Украина забрала двух человек из этого списка.