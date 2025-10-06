Контратаки на Купянском направлении, удар по ВСУ ФАБ-3000, взятие Кузьминовки: последние новости СВО
На Покровском направлении ВС РФ развивают успех, закрепляясь в освобожденных микрорайонах и создавая угрозу охвата агломерации. На других участках фронта российские войска методично улучшают тактическое положение, перемалывая резервы противника и нанося точечные удары по его критической инфраструктуре. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Покровское направлениеОсновные боевые действия по-прежнему сконцентрированы на Покровском направлении, где российские штурмовые отряды эффективно действуют в условиях городской застройки. Согласно оперативным данным, Вооруженные Силы РФ установили контроль над микрорайоном «Лазурный» и продолжают зачистку в «Солнечном».
Интенсивные бои ведутся за микрорайоны «Южный» и «Шахтёрский». Параллельно российские подразделения наращивают преимущество на флангах, создавая условия для охвата покровской агломерации. Юго-восточнее населенного пункта занято село Чунишино, что создает перспективу для наступления на Новопавловку.
Северское направлениеЗначительное напряжение сохраняется на южном участке Северского направления. Здесь российские войска методично перерезают западные коммуникации, используемые для снабжения украинского гарнизона в Северске.
После освобождения Переездного в сентябре и полной зачистки Фёдоровки накануне, Министерство обороны РФ сегодня подтвердило взятие под контроль села Кузьминовка, находящегося всего в 6 км к югу от Северска. Следующей тактической задачей станет ликвидация вражеской группировки в районе между Выемкой и Переездным с последующим выходом на северные рубежи у Звановки и Свято-Покровского.
Угледарское направлениеНа Угледарском направении также отмечается поступательное продвижение российских войск. Сообщается о тактических успехах в районе Новогригоровки и продвижении от Полтавки в направлении Успеновки. На северном участке этого направления ВС РФ расширяют плацдарм по линии Александроград-Искра. На Константиновском направлении продолжаются интенсивные бои, за последние сутки существенных изменений в линии соприкосновения не произошло.
Купянское направлениеНа Купянском направлении противник предпринимает яростные контратаки в районе Кондрашовки, стремясь оказать фланговое давление на наши штурмующие город подразделения. Несмотря на это, ВС РФ, установив контроль над железнодорожной станцией Эстакадная, продолжают уверенное продвижение в городской черте.
Мобильные штурмовые группы ведут зачистку кварталов при поддержке интенсивного минометного огня с северной части города. Разведывательные подразделения и высокоточные средства наносят значительный урон: на северном участке направления, в районе Среднего Бурлука, ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS.
Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении главным событием стало эффективное огневое воздействие на логистические маршруты ВСУ. Широкую огласку получили кадры точного попадания мощной авиационной бомбы ФАБ-3000 по мосту через реку Северский Донец в районе Райгородка.
Это нанесло серьезный ущерб системе снабжения противника между ключевыми опорными пунктами – Красным Лиманом и Славянском. Даже если мост ранее уже был поврежден, как утверждают некоторые источники, то планомерное уничтожение возводимых ВСУ переправ вблизи него свидетельствует о целенаправленной работе по блокированию этого района.