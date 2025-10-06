После обстрела ВСУ почти 40 тысяч жителей Белгородской области остались без света

06 октября 2025, 00:53

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры после обстрела со стороны ВСУ. Он опубликовал в Telegram-канале видеообращение, где уточнил, что почти 40 тысяч жителей области остались без электроснабжения.





По словам главы региона, значительные повреждения затронули семь муниципальных образований Белгородской области. Он отметил, что объем восстановительных работ «предстоит большой».





«Но все аварийные бригады находятся на месте и выполняют все необходимые работы, чтобы подключить жилые дома, социальные объекты, коммерческие предприятия, чтобы завтра у нас все, в основном, эти работы были завершены», — уточнил Гладков.