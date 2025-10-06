Местные жители услышали над Рязанью серию взрывов

06 октября 2025, 03:54

SHOT: Над Рязанью прозвучало не менее четырех взрывов на фоне работы ПВО

Фото: iStock/Krit Suppaudom

Над Рязанью прогремела серия взрывов. Предположительно, ПВО уничтожила на окраине города БПЛА ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.