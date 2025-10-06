Местные жители услышали над Рязанью серию взрывов
Над Рязанью прогремела серия взрывов. Предположительно, ПВО уничтожила на окраине города БПЛА ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Очевидцы сообщили о четырех хлопках, которые прозвучали примерно в 02:20 ночи, а также о вспышках в небе. Скорее всего, силы РФ сбивали беспилотники в северной части города.
В настоящее время официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших на земле не поступало.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи задерживаются более 20 рейсов после того, как там ввели план «Ковёр» в связи с угрозой атаки беспилотников. На момент 01:29 (мск) в зоне аэропорта кружило несколько самолетов, включая рейсы из Антальи и Санкт-Петербурга.
