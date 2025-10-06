Hindustan Times: Индия начала переговоры с Россией о закупке пяти С-400
Индия начала активные переговоры с Россией о закупке пяти дополнительных партий зенитно-ракетных комплексов С-400.
Как сообщает газета Hindustan Times, высокопоставленные чиновники министерства обороны Индии встретятся с российскими коллегами на этой неделе. Главной темой станет возможность совместного производства или прямой закупки систем для укрепления оборонительных возможностей страны.
Источники отметили, что стороны уже согласовали ориентировочную стоимость новых комплексов. Ожидается, что три из пяти систем приобретут напрямую, а оставшиеся две могут произвести частные компании в Индии в рамках соглашения о передаче технологий.
Сделка по новым С-400 должна завершиться до визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре. Это событие может существенно повлиять на оборонный потенциал страны и укрепить ее позиции на международной арене.
