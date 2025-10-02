Контратаки в Сумской области, штурм Покровска, удар по ВСУ в Одессе: последние новости СВО на 2 октября
На фронте сохраняется высокий темп наступления. Российские войска демонстрируют значительный прогресс одновременно на нескольких ключевых участках, ломая сопротивление ВСУ под Угледаром, на Покровском направлении и под Северском. Подробнее о последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Угледарское направлениеПосле зачистки районов западнее Ольговского подразделения ВС РФ вышли к восточным окраинам Полтавки, куда одновременно наступают и с юга, со стороны Малиновки. Минобороны подтвердило освобождение Вербового, что открывает новые возможности для развития наступления. Севернее продолжаются бои на подступах к Орестополю. В Ивановке большая часть населенного пункта уже под контролем ВС РФ, также зафиксировано продвижение в сторону Успеновки и Новогригоровки.
Покровский фронтЗдесь продолжается штурм ключевого логистического узла ВСУ — самого Покровска, где российские войска продвигаются в западной части города. Основные бои сместились севернее, в район «Добропольского выступа», который противник пытается удержать. Наиболее ожесточенные столкновения идут в Новом Шахово. Несмотря на контратаки ВСУ в Рубежном и Золотом Колодезе, российские войска добились успехов в районе Кутузовки, Панковки и Владимировки.
Северский и Краснолиманский участкиНа этом направлении зафиксировано продвижение западнее Выемки к южным окраинам Северска. В районе Дроновки штурмовые группы продвинулись вглубь обороны противника. Бои за Ямполь переместились в центр поселка, а в районе Малого Северска расширяется зона контроля. На Лиманском участке бои не стихают в районе Новоселовки и Дробышево, ведется зачистка лесополос в направлении Колодезей и Мирного. Тактической неожиданностью для противника стал прорыв бойцов ВС РФ на окраину Боровской Андреевки.
Купянск и Харьковское направлениеВ Купянске идут ожесточенные городские бои. Российские подразделения взяли под контроль территорию вещевого рынка и вышли к реке Купянка. Продолжается наступление и в северной части города. На Харьковском направлении отмечаются тактические успехи в районе Амбарного, а на Сумском — линия фронта остается стабильной, несмотря на вражеские контратаки.
Южное направление и тыловые ударыНа Херсонском направлении ВС РФ подавляют огневые точки противника на правом берегу Днепра, в то время как ВСУ продолжают обстрелы левобережья. На Запорожском участке наши войска прорывают эшелонированную оборону в районе Приморского и Степногорска.
В тылу противника нанесены высокоточные удары по критической инфраструктуре: поражены ТЭЦ в Харьковской области, портовые объекты в Одессе и цех по производству дронов в Днепропетровске. Особенно значительный урон нанесен уничтожением в Черниговской области колонны с сотней дронов «Лютый». Силы ПВО за сутки сбили 20 украинских БПЛА над четырьмя регионами. В результате атак ВСУ в приграничных областях есть потери среди мирного населения.