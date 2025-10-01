По Днепропетровску ударила баллистическая ракета: город остался без света
В Днепропетровске зафиксирован мощный взрыв — по предварительным данным, в район города могла прилететь межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
На появившихся кадрах заметно характерное голубоватое свечение, типичное для этого типа вооружений. По оценкам, скорость объекта достигала 25 махов (примерно 30 600 км/ч). Воздушная тревога сработать не успела — почти сразу после удара город оказался обесточен.
«Ярс» является модернизированной версией комплекса «Тополь-М» и способен нести ядерную боеголовку. Ранее в район Днепра уже запускали ракету «Орешник», но тогда без боевой части.
Тем временем Министерство энергетики Украины сообщило об отключении Чернобыльской зоны — из-за повреждений в Славутиче подача энергии к объекту прекращена, включая питание защитного саркофага.
В Черниговской области также произошёл серьёзный сбой в электроснабжении. Как уточняет «Черниговоблэнерго», авария в сети привела к отключению 307 тысяч абонентов. Энергетики заявляют, что ситуация в регионе критическая — под удар попали ключевые объекты инфраструктуры, что вызвало масштабную системную аварию.
