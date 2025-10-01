По Днепропетровску ударила баллистическая ракета: город остался без света

01 октября 2025, 21:57

В Днепропетровске зафиксировали мощный взрыв от баллистической ракеты

Фото: Istock / josé amorim

В Днепропетровске зафиксирован мощный взрыв — по предварительным данным, в район города могла прилететь межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».