ВС России нанесли удары по району скапливания сил ВСУ в Сумской области
Российская армия нанесла удары по району скапливания украинских войск в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.
По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, силы ВСУ там накапливали технику и артиллерию.
Министерство обороны России также сообщило о действиях Южной группировки войск. Бойцы уничтожили пункт управления беспилотников и стартовую площадку в Донецкой Народной Республике. Артиллеристы 44-го армейского корпуса атаковали технику и живую силу противника в Харьковской области.
Кроме того, российские войска продвигаются в районе Часова Яра, отодвигая противника к Константиновке. В ответ на атаки по гражданским объектам, армия России наносит удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические и оборонные объекты Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
