Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Ночью российские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом проинформировало Минобороны в своем Telegram-канале.
Среди сбитых дронов наибольшее количество зафиксировали над Воронежской областью — 38. Также ПВО нейтрализовало 13 аппаратов над Республикой Крым и 11 над Белгородской областью. В Саратовской области сбили 10 дронов, а в Ростовской — 7. Волгоградская область отметила 4 уничтоженных БПЛА, а Пензенская область — 2.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
