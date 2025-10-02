Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

02 октября 2025, 07:51

Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских дронов над российскими регионами

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Ночью российские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом проинформировало Минобороны в своем Telegram-канале.