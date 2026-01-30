Корги из отряда «Маруся и друзья» будут искать раненых под завалами на СВО: как появилась идея и что ещё делают собаки на фронте?

30 января 2026, 18:26

Командир корги-отряда Киселёв: собаки будут искать раненых под завалами на СВО

Фото: iStock/Evgenii Iudin

Корги-отряд «Маруся и друзья» начнёт участвовать в поиске раненых и погибших под завалами в зоне проведения специальной военной операции. Ассоциация ветеранов СВО приняла решение о сотрудничестве с волонтёрским объединением, которое уже несколько лет занимается гуманитарной и поисковой работой.





В 2026 году отряду исполняется шесть лет. О том, как появилась идея его создания и какие ещё задачи на фронте будут выполнять собаки, в эфире «Радио 1» рассказал почётный президент отряда, командир корги-отряда «Маруся и Друзья» Всероссийского Волонтёрского Добровольческого Движения Леонид Киселёв.



Специалист отметил, что замысел был простым – объединить людей, любящих животных и свою страну. В отряде есть собаки самых разных пород, однако всё началось с питомца самого Киселёва – корги по кличке Маруся Леонидовна.



«Любой человек может зайти интернет и написать: «Круги спасателей Маруси Леонидовны» и достаточно долго читать историю её жизни. Потом уже начали приобщаться собаки других пород. У нас в отряде есть поисковые собаки, которые ищут взрывчатку в зоне специальной военной операции. Много разных хороших, добрых историй, которые мы там создаём и делаем», – поделился спикер.

Фото: iStock/O_Lypa

«Мы работаем с детьми с особенностями развития, занимаемся поиском без вести пропавших, ищем взрывчатку, делаем многие задачи. Я ещё являюсь председателем правления и вице-президентом МРОО «Кремль» — это объединение кремлёвских курсантов Московского высшего общевойскового командного училища. И там один из родителей наших курсантов, офицеров погибших, нашёл своего сына при помощи собаки. И он вышел с такой инициативой, поскольку эти животные действительно очень хорошо находят тела погибших. Важно наших героев всех вернуть домой, отдать им воинские почести, потому что эти люди всё делают для того, чтобы наша великая родина победила в специальной военной операции», – поделился собеседник «Радио 1».

«У нас сейчас на Донбассе есть филиал отряда «Маруся и друзья». Он там работает и очень востребован. Мы занимаемся многими делами, решаем массу важных задач. И рады всем инициативным людям, потому что идёт специальная военная операция, а во время Великой Отечественной войны был лозунг: «Всё для фронта, всё для Победы», который актуален и сейчас. Мы должны объединяться. Любой, кто захочет нам помочь и стать членом нашей команды, может прийти к нам в наши соцсети. Мы всегда открыты к общению. Чем мы больше и слаженнее, тем быстрее будет наша победа», – заявил Киселёв.