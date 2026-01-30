«Гуманизм русского человека»: В Совфеде объяснили энергетическое перемирие с Украиной
Сенатор Муратов: энергетическое перемирие с Украиной является гуманизмом
Недельное энергетическое перемирие с Украиной может являться «проявлением гуманизма русского человека». Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов.
Напомним, президент США Дональда Трампа попросил своего российского коллегу Владимира Путина ввести недельное энергетическое перемирие между конфликтующими сторонами. Зеленский в свою очередь заявил, что Киев в ответ прекратит удары по энергетической инфраструктуре России.
Муратов объяснил, что русский человек всегда отличался гуманизмом ко всем, даже к врагу или сопернику. Сейчас же действия России в рамках СВО направлены не на украинский народ, а против киевского режима.
«Конечно, энергетическое перемирие помогло бы нашему братскому народу, но в условиях войны нет правильных или простых решений, особенно когда враг готовит диверсионные операции на российской территории. Я уверен, что наш главнокомандующий и президент примет правильное решение», — сказал сенатор в разговоре с «Газетой.Ru».
Однако он добавил, что киевский режим продолжает придерживаться фашистских приемов на фоне возможного введения энергетического перемирия. Киев никогда не выполняет какие-либо договоренности и не следует правилам ведения войны, заключил Муратов.
В ночь на 30 января после сообщений Трампа о якобы имеющей место договоренности о приостановке ударов по энергетическим объектам ВСУ совершили массированный налет на регионы России.