Дандыкин: отказ от ДНР и Запорожской АЭС станет роковым шагом для Зеленского
Отказ от Донбасса и Запорожской АЭС может стать роковым шагом для Владимира Зеленского. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, глава киевского режима публично заявляет о готовности сражаться за Донбасс и ЗАЭС, поскольку всё ещё рассчитывает на поддержку европейских союзников. При этом в самой Европе звучат всё более сдержанные оценки перспектив Украины, в том числе заявления о том, что страна не войдёт в Евросоюз в ближайшие годы. Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что для западных стран собственные интересы остаются приоритетом.
Эксперт подчеркнул, что для Зеленского отказ от этих территорий опасен и внутри страны. По его мнению, президент Украины опасается реакции радикально настроенных сил, которые могут воспринять любые уступки как предательство. Именно поэтому Киев продолжает жёсткую риторику и демонстрирует готовность к дальнейшему противостоянию.
