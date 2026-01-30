Вступление Украины в ЕС, покушение на военного, теракты в Дагестане и освобождение Белой Березы: последние новости СВО на 30 января
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Брянская областьВ селе Новый Ропск Климовского района произошла атака со стороны Вооружённых сил Украины, которые использовали FPV-дроны для нанесения удара. В результате этого инцидента пострадала мирная жительница, что вызвало серьёзное беспокойство среди местного населения.
Сумское направлениеГруппировка войск «Север» освободила населённый пункт Белая Береза в Глуховском районе. Противник, используя 47-ю отдельную мотострелковую бригаду, дважды пытался контратаковать позиции Северян южнее Юнаковки, но безуспешно отступил с потерями. На Теткинском и Глушковском участках наши артиллеристы и ТОСы активно обстреливают приграничные районы Рыжевка и Искрисковщины.
Белгородская областьВ Грайвороне вражеский беспилотник ударил по ЦРБ, в результате чего погиб водитель скорой. Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль, пострадала супружеская пара.
Харьковское направлениеГруппировка войск «Север» продолжает наступление с тяжёлыми боями на прежних позициях. Противник перебросил сотрудников 17-го Центра специального назначения Главного управления военной службы правопорядка.
Купянское направлениеБоевики используют медийные материалы о захвате Купянска-Узлового и публикуют видео с командиром, гуляющим по центру города. Тем не менее, наши подразделения на восточном берегу Оскола начали возвращать утраченные позиции.
Северский участок (Славянское направление)В последние дни в районе Никифоровки и Резниковки продолжаются интенсивные бои, так как Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются провести контратаку и укрепить свои позиции. Эти населённые пункты находятся на стратегически важной территории, и контроль над ними имеет большое значение для обеих сторон конфликта.
Группировка войск «Восток»Наши войска успешно отразили 10 попыток противника атаковать из Риздвянки, Воздвижевки и Староукраинки. Потери врага составили более двух взводов живой силы, один танк, БТР и ББМ. Появились кадры удара по противнику в районе Белогорья Пологовского района.
Запорожский фронтНа Запорожском направлении в последние дни наблюдаются интенсивные боевые действия, особенно в районе Приморского и сёл Лукьяновского. Ситуация здесь остаётся напряжённой, и обе стороны активно используют различные тактики и средства ведения боя.
ФСБ уничтожила боевиков, готовивших теракты в ДагестанеФСБ предотвратила теракты в Дагестане, ликвидировав двух местных жителей. Эти молодые люди принесли присягу запрещенной террористической группировке и планировали подорвать железную дорогу. Когда они начали готовиться к своему злодеянию, силовики их остановили.
Канцлер ФРГ Мерц исключил быстрое вступление Украины в ЕСКанцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого вступления Украины в Евросоюз. Его слова передает немецкая газета Die Zeit.
«Вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года исключено. Это просто невозможно», — сказал он.