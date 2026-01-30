Достижения.рф

Вступление Украины в ЕС, покушение на военного, теракты в Дагестане и освобождение Белой Березы: последние новости СВО на 30 января

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».



Брянская область

В селе Новый Ропск Климовского района произошла атака со стороны Вооружённых сил Украины, которые использовали FPV-дроны для нанесения удара. В результате этого инцидента пострадала мирная жительница, что вызвало серьёзное беспокойство среди местного населения.

Сумское направление

Группировка войск «Север» освободила населённый пункт Белая Береза в Глуховском районе. Противник, используя 47-ю отдельную мотострелковую бригаду, дважды пытался контратаковать позиции Северян южнее Юнаковки, но безуспешно отступил с потерями. На Теткинском и Глушковском участках наши артиллеристы и ТОСы активно обстреливают приграничные районы Рыжевка и Искрисковщины.

Белгородская область

В Грайвороне вражеский беспилотник ударил по ЦРБ, в результате чего погиб водитель скорой. Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль, пострадала супружеская пара.

Фото: iStock/gorodenkoff

Харьковское направление

Группировка войск «Север» продолжает наступление с тяжёлыми боями на прежних позициях. Противник перебросил сотрудников 17-го Центра специального назначения Главного управления военной службы правопорядка.

Купянское направление

Боевики используют медийные материалы о захвате Купянска-Узлового и публикуют видео с командиром, гуляющим по центру города. Тем не менее, наши подразделения на восточном берегу Оскола начали возвращать утраченные позиции.

Северский участок (Славянское направление)

В последние дни в районе Никифоровки и Резниковки продолжаются интенсивные бои, так как Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются провести контратаку и укрепить свои позиции. Эти населённые пункты находятся на стратегически важной территории, и контроль над ними имеет большое значение для обеих сторон конфликта.

Группировка войск «Восток»

Наши войска успешно отразили 10 попыток противника атаковать из Риздвянки, Воздвижевки и Староукраинки. Потери врага составили более двух взводов живой силы, один танк, БТР и ББМ. Появились кадры удара по противнику в районе Белогорья Пологовского района.

Запорожский фронт

На Запорожском направлении в последние дни наблюдаются интенсивные боевые действия, особенно в районе Приморского и сёл Лукьяновского. Ситуация здесь остаётся напряжённой, и обе стороны активно используют различные тактики и средства ведения боя.

ФСБ уничтожила боевиков, готовивших теракты в Дагестане

ФСБ предотвратила теракты в Дагестане, ликвидировав двух местных жителей. Эти молодые люди принесли присягу запрещенной террористической группировке и планировали подорвать железную дорогу. Когда они начали готовиться к своему злодеянию, силовики их остановили.

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Канцлер ФРГ Мерц исключил быстрое вступление Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого вступления Украины в Евросоюз. Его слова передает немецкая газета Die Zeit.

«Вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года исключено. Это просто невозможно», — сказал он.

Покушение на военного

Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб в Петербурге, который планировал убить российского военнослужащего. Он действовал по указанию своего куратора, получил от него оружие и провел разведку местности. У него был изъят пистолет Макарова с глушителем.

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 18 украинских БПЛА

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 29 на 30 января. Они перехватили 18 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Семь — над Брянской областью, пять — над Республикой Крым, два — над акваторией Черного моря, два — над Ростовской областью, один — над Астраханской областью, один — над Курской областью.
Дарья Осипова

