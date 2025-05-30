Крылатые ракеты: что это такое, чем они отличаются от баллистических и какие есть на вооружении у России
Точность, малозаметность и внушительная дальность делают крылатые ракеты одним из самых эффективных видов современного вооружения. Как они появились, чем отличаются от других ракет и какие стоят на вооружении России, расскажет «Радио 1».
История создания крылатых ракетКрылатые ракеты появились в ходе Второй мировой войны. Первой в мире серийной моделью стала немецкая ракета V-1 (Фау-1), разработанная в 1944 году. Она была оснащена пульсирующим воздушно-реактивным двигателем и запускалась с наземных установок. Ракета имела дальность около 250 км, но отличалась низкой точностью. После окончания войны СССР получил доступ к немецким технологиям. В 1947 году в Советском Союзе была создана ракета «Комета» — первая попытка создать отечественное крылатое оружие на базе истребителя МиГ-15. Впоследствии была разработана ракета П-5, ставшая основой для более поздних моделей, таких как П-6 и П-35. Эти ракеты использовались в Военно-морском флоте СССР.
Параллельно в США создавались собственные аналоги. Американская JB-2 Loon представляла собой прямую копию немецкой V-1. Позднее началась разработка более продвинутых моделей, таких как SM-64 Navaho и SSM-N-8 Regulus. Наиболее известной и используемой на практике стала ракета «Томагавк», принятая на вооружение в 1983 году. Она отличается высокой точностью, дальностью до 2500 км и возможностью запуска с различных платформ. Сегодня крылатые ракеты продолжают развиваться. Современные образцы обладают высокоточной системой наведения, могут лететь на малых высотах и применяются в условиях активного противодействия ПВО. Перспективные направления включают использование искусственного интеллекта и гиперзвуковых технологий.
Что представляют собой крылатые ракетыКрылатая ракета — это управляемое средство поражения, оснащённое крыльями и реактивным двигателем, предназначенное для доставки боевой части на большие расстояния. В отличие от баллистических ракет, крылатые ракеты движутся в атмосфере, используя аэродинамическую подъёмную силу. Современные крылатые ракеты оснащаются точными системами наведения, включая инерциальные, спутниковые и радиолокационные технологии. Это позволяет им поражать цели с высокой точностью, в том числе при полёте на малых высотах, что затрудняет их обнаружение радиолокационными средствами.
Крылатые ракеты могут запускаться с различных платформ: с земли, с кораблей, с подводных лодок и с воздушных носителей. Наиболее известные представители — американская Tomahawk, советская Х-55, а также разрабатываемая в России ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Преимуществами данного типа вооружения считаются высокая точность, скрытность полёта и гибкость применения. Вместе с тем, их сдерживающими факторами остаются высокая стоимость производства и сравнительно низкая скорость по сравнению с баллистическими аналогами.
Как работает крылатая ракетаКрылатая ракета представляет собой управляемый летательный аппарат, предназначенный для поражения наземных или морских целей. Её конструкция сочетает элементы авиационной техники и ракетных технологий. Ракета может запускаться с разных носителей — наземных, морских или воздушных. На старте включается твердотопливный ускоритель, который обеспечивает начальный разгон.
После отделения стартового двигателя включается маршевый — как правило, турбореактивный. Благодаря крыльям ракета продолжает полёт по аэродинамическому принципу. Она движется на малой высоте, что снижает её радиолокационную заметность. Маршрут ракеты корректируется в режиме реального времени с помощью комплекса навигационных систем. В зависимости от модификации могут использоваться инерциальная навигация, спутниковая система (GPS/ГЛОНАСС), коррекция по рельефу местности и радиолокационное наведение на конечном участке.
На завершающем этапе ракета выходит на боевой курс и самостоятельно наводится на объект. Некоторые модели способны маневрировать на подлёте, чтобы обойти средства ПВО.
Отличие крылатых ракет от других ракетных системКрылатые ракеты отличаются способом полёта, конструкцией и задачами. Они летят в атмосфере на малой высоте, используя подъёмную силу крыльев. Это позволяет обходить рельеф и системы ПВО. Баллистические ракеты, наоборот, выходят в космос и движутся по дуге, падая на цель с большой скоростью.
Крылатые ракеты обычно дозвуковые или сверхзвуковые. Баллистические — гиперзвуковые, но менее манёвренные. Кроме того, крылатые ракеты могут корректировать курс в полёте с помощью GPS, радаров и карт местности. У баллистических — наведение фиксировано после запуска. Крылатые ракеты точечны и эффективны при скрытных ударах по важным объектам. Баллистические используются для стратегических целей и быстрых массированных ударов.
Виды крылатых ракетКрылатые ракеты подразделяются по нескольким критериям:
По скорости:
- дозвуковые;
- сверхзвуковые;
- гиперзвуковые (свыше 5 Махов).
- наземные;
- морские (в том числе подводные);
- воздушные.
- ближнего действия (до 150 км);
- средней дальности (до 1500 км);
- стратегические (от 1500 км и выше).
Крылатые ракеты на вооружении РоссииНа данный момент Россия располагает широким спектром крылатых ракет. Среди наиболее известных:
- «Калибр» — универсальная ракета морского базирования, дальность поражения — до 2500 км";
- «Оникс» — сверхзвуковая ракета противокорабельного назначения, дальность — около 600 км;
- Х-101 — ракета стратегического класса, запускаемая с борта самолёта, дальность — до 5500 км;
- П-700 «Гранит» и П-1000 «Вулкан» — тяжёлые противокорабельные ракеты, используемые на надводных и подводных носителях;
- Р-500 (комплекс «Искандер-К») — ракета наземного базирования, предназначенная для высокоточных ударов на средней дистанции.
Применение крылатых ракет в боевых условияхКрылатые ракеты широко используются в современных вооружённых конфликтах благодаря высокой точности, дальности действия и способности поражать цели с минимальным риском для атакующих сил. Одним из первых масштабных примеров стало применение США и Великобританией ракет «Томагавк» в операции «Пустынный лис» в 1998 году против объектов в Ираке. Целями выступали военная инфраструктура, системы ПВО и объекты, связанные с программами вооружений.
В последние годы крылатые ракеты активно применяются в локальных конфликтах. Так, Индия использовала ракеты BrahMos против военных целей в Пакистане. Украина получила от западных партнёров ракеты Storm Shadow, которые применяются для ударов по складам боеприпасов и командным пунктам. Россия использует ракеты Х-101.