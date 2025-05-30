30 мая 2025, 15:52

Крылатые ракеты «Томагавк» (фото: istockphoto / e-crow)

Точность, малозаметность и внушительная дальность делают крылатые ракеты одним из самых эффективных видов современного вооружения. Как они появились, чем отличаются от других ракет и какие стоят на вооружении России, расскажет «Радио 1».





Содержание История создания крылатых ракет Что представляют собой крылатые ракеты Как работает крылатая ракета Отличие крылатых ракет от других ракетных систем Виды крылатых ракет Крылатые ракеты на вооружении России Применение крылатых ракет в боевых условиях

История создания крылатых ракет

Что представляют собой крылатые ракеты

Крылатые ракеты «Калибр» (фото: istockphoto / Olena Bartienieva)



Как работает крылатая ракета

Отличие крылатых ракет от других ракетных систем

Межконтинентальная баллистическая ракета (фото: istockphoto / allanswart)



Виды крылатых ракет

дозвуковые;

сверхзвуковые;

гиперзвуковые (свыше 5 Махов).

наземные;

морские (в том числе подводные);

воздушные.

ближнего действия (до 150 км);

средней дальности (до 1500 км);

стратегические (от 1500 км и выше).

Крылатые ракеты на вооружении России

«Калибр» — универсальная ракета морского базирования, дальность поражения — до 2500 км";

«Оникс» — сверхзвуковая ракета противокорабельного назначения, дальность — около 600 км;

Х-101 — ракета стратегического класса, запускаемая с борта самолёта, дальность — до 5500 км;

П-700 «Гранит» и П-1000 «Вулкан» — тяжёлые противокорабельные ракеты, используемые на надводных и подводных носителях;

Р-500 (комплекс «Искандер-К») — ракета наземного базирования, предназначенная для высокоточных ударов на средней дистанции.

Применение крылатых ракет в боевых условиях