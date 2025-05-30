Стали известны итоги проверки на причастность Ани Лорак к спонсированию ВСУ

30 мая 2025, 12:40

Бородин заявил об отсутствии связи певицы Лорак с ВСУ

Ани Лорак (Фото: Инстаграм* @anilorak)

Снимки, на которых якобы Ани Лорак обнимает бойцов ВСУ, а также другие материалы о предполагаемой связи певицы и экстремистов отправляли на проверку в профильные службы. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.





По его словам, подозрения не подтвердились.





«На что нам все профильные службы сказали, что певица с ВСУ никак не связана», — отметил глава ФПБК.