Стали известны итоги проверки на причастность Ани Лорак к спонсированию ВСУ
Бородин заявил об отсутствии связи певицы Лорак с ВСУ
Снимки, на которых якобы Ани Лорак обнимает бойцов ВСУ, а также другие материалы о предполагаемой связи певицы и экстремистов отправляли на проверку в профильные службы. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
По его словам, подозрения не подтвердились.
«На что нам все профильные службы сказали, что певица с ВСУ никак не связана», — отметил глава ФПБК.
Бородин подчеркнул, что на сегодншний день Ани Лорак чиста перед законом РФ.
Напомним, кадры из госпиталя появились в интернете в 2014 году. В 2022 году совет национальной безопасности Украины внес Ани Лорак в санкционный список. Ее считают предательницей, так как она ведет концертную деятельность в России.
*Запрещен в РФ