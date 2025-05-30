«Taurus вполне могут долететь до Москвы»: эксперт оценил угрозу от ракет из Германии

30 мая 2025, 12:36

Военэксперт Хатылев: ракеты Taurus для РФ опаснее, чем Storm Shadow

РИА Новости (Фото: РИА Новости/ Алексей Майшев )

Немецкие ракеты Taurus, которые могут быть поставлены Украине, представляют большую опасность для России, чем другие дальнобойные боеприпасы.





Об этом заявил NEWS.ru экс-начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев. По его словам, Taurus труднее обнаружить и сбить, чем Storm Shadow и ATACMS.





«Германская ракета летит по автономной программе, с огибанием рельефа местности, и эффективная поверхность рассеивания у нее меньше, чем у английских и американских ракет, то есть Taurus труднее обнаружить», — пояснил Хатылев.