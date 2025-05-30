«Taurus вполне могут долететь до Москвы»: эксперт оценил угрозу от ракет из Германии
Военэксперт Хатылев: ракеты Taurus для РФ опаснее, чем Storm Shadow
Немецкие ракеты Taurus, которые могут быть поставлены Украине, представляют большую опасность для России, чем другие дальнобойные боеприпасы.
Об этом заявил NEWS.ru экс-начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев. По его словам, Taurus труднее обнаружить и сбить, чем Storm Shadow и ATACMS.
«Германская ракета летит по автономной программе, с огибанием рельефа местности, и эффективная поверхность рассеивания у нее меньше, чем у английских и американских ракет, то есть Taurus труднее обнаружить», — пояснил Хатылев.
Эксперт считает, что в «идеальных условиях» Taurus вполне могут долететь до Москвы. Однако на подступах к столице их будет встречать эшелонированная ПВО. Хатылев отметил, что российские силы научились сбивать Storm Shadow и ATACMS, достигая эффективности до 80%.
Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Россия не будет спокойно смотреть на поставки ракет Taurus из ФРГ на Украину и примет меры для их уничтожения.