Эдгард Запашный — выдающийся представитель знаменитой династии цирковых артистов Запашных. Вместе с братом Аскольдом он продолжает традиции дрессировки, сохраняя уникальное наследие своей семьи. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и образование
Эдгард родился 11 июля 1976 года в Ялте. Его отец, Вальтер Запашный, был одним из самых авторитетных дрессировщиков страны и заслуженным артистом РСФСР. С ранних лет Эдгард наблюдал за работой отца, что во многом определило его дальнейшую судьбу. Несмотря на непростой характер и активность, он получил высшее образование в столичном институте предпринимательства и права, а также владеет английским и китайским языками.
Начало карьеры
Цирковая карьера Эдгарда началась в 1988 году, когда ему исполнилось 12 лет. Он впервые выступил в Риге во время гастрольного тура отца. В 1998 году, после передачи бразд правления отцом, Эдгард и Аскольд начали развивать семейное дело, создав Цирк братьев Запашных.
Братья Запашные значительно приумножили шоу-программы, создав множество новых аттракционов, таких как «Колизей», «Камелот» и «Легенда». Эдгард стал известен благодаря уникальному цирковому номеру, занесенному в Книгу рекордов Гиннесса, где он выполняет трюк на спинах двух движущихся лошадей с балансирующими на нем девушками.
Руководство Большим Московским цирком
В ноябре 2012 года Эдгард был назначен генеральным директором Большого Московского государственного цирка, что стало важным этапом в его карьере. Под его руководством цирк продолжает развиваться и привлекать зрителей. Артист активно участвует в телепроектах и ток-шоу. Он стал известным лицом на экране благодаря участию в программах «Король ринга», «Большие гонки», «Куб» и многих других. Ведет авторскую программу «Легенды цирка» на телеканале «Звезда». Он также стал героем передачи «Судьба человека», что говорит о его популярности и интересе к его личности.
Проблемы со здоровьем
Эдгард столкнулся с множеством травм и медицинских проблем на протяжении своей карьеры. В 2006 году он серьезно повредил ногу во время трюка на лошади, что потребовало нескольких операций в Германии. В 2010 году он с братом попал в автомобильную аварию, но остался невредим. В 2017 году артист перенес операцию на позвоночнике, а в конце 2019 года ему удалили грыжу. В начале 2022 года Запашный также перенес операцию по удалению камня, а через месяц у него диагностировали COVID-19.
Увольнение брата
1 апреля 2017 года на сайте Большого Московского цирка появилась новость, что Эдгард Запашный уволил своего брата Аскольда с поста художественного руководителя. Сообщалось, что Аскольд сам решил покинуть эту должность, и её займёт заслуженный артист Грузии Гия Эрадзе. Эта информация вызвала недовольство среди публики. Однако к вечеру того же дня Эдгард объявил, что это была первоапрельская шутка.
Личная жизнь
Эдгард Запашный на протяжении своей жизни имел несколько значимых отношений с женщинами. Его первая любовь произошла в 16 лет с 36-летней артисткой новосибирского цирка, но их связь не привела к настоящей любви из-за разницы в возрасте. В гражданском браке с артисткой Еленой Петриковой он прожил 13 лет, но союз не был зарегистрирован, пара рассталась из-за несоответствия ожиданий. Затем он встретил фитнес-инструктора Ольгу Денисову, с которой у него родились две дочери, Стефания и Глория, но официальный брак так и не состоялся. Позже его избранницей стала Ярославна Демешко, с которой у них родился сын Даниэль. В 2021 году Запашный сообщил о расставании с Ярославной.
Эдгард Запашный раскритиковал артистов, молчавших в начале СВО
Народный артист России Эдгард Запашный раскритиковал коллег за молчание в поддержку спецоперации, предположив, что они вскоре начнут оправдывать свое бездействие. Он отметил, что с приближением победы РФ те, кто ранее воздерживался от комментариев, начнут хвалить друг друга за «скрытую поддержку». Запашный также призвал Большой театр направить средства от «Щелкунчика» на поддержку СВО.