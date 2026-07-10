Киркоров рассказал о суде с каменщиком из Петербурга

10 июля 2026, 13:08

Киркоров заявил, что укравший у него деньги каменщик не явился в суд

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм*/fkirkorov)

На фестивале «Белые Ночи» в Санкт-Петербурге певец Филипп Киркоров рассказал о ходе судебного разбирательства с мастером-каменщиком, с которым у него возник конфликт весной 2025 года. Об этом сообщает «МК в Питере».





По словам певца, каменщик украл у него деньги и другие вещи, возместить которые сможет только суд. Разбирательства идут уже полтора года, и дело постоянно откладывается. На последнем заседании, которое должно было стать финальным, мужчина не явился.

«Следующий суд будет 20 июля, посмотрим, какой приговор ему вынесут», — подчеркнул Киркоров.