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Киркоров рассказал о суде с каменщиком из Петербурга

Киркоров заявил, что укравший у него деньги каменщик не явился в суд
Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм*/fkirkorov)

На фестивале «Белые Ночи» в Санкт-Петербурге певец Филипп Киркоров рассказал о ходе судебного разбирательства с мастером-каменщиком, с которым у него возник конфликт весной 2025 года. Об этом сообщает «МК в Питере».



По словам певца, каменщик украл у него деньги и другие вещи, возместить которые сможет только суд. Разбирательства идут уже полтора года, и дело постоянно откладывается. На последнем заседании, которое должно было стать финальным, мужчина не явился.

«Следующий суд будет 20 июля, посмотрим, какой приговор ему вынесут», — подчеркнул Киркоров.
Ранее журналисты пообщались с мастером и выслушали его точку зрения. Он заявил, что артист сначала принял работу, а потом стал говорить, что результатом не доволен. Барановский вместе с адвокатом и другими подрядчиками собирался подавать коллективную жалобу. Он также уточнил, что в спецификации по договору прописана поэтапность работы и оплаты.

Весной 2025 года Киркоров обвинил каменщика в использовании бракованного камня и нарушении строительных норм. Стороны неоднократно встречались на судах, однако договориться так и не смогли.
Лидия Пономарева

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