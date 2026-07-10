Диану Шурыгину перевели в СИЗО «Печатники» после нарушения домашнего ареста
Диану Шурыгину после заседания суда отправили в СИЗО-6 «Печатники». В камере она занимается уборкой и моет полы с туалетом. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Вместе с девушкой находятся женщины, проходящие по делам о наркотиках, хулиганстве и мошенничестве. Источник утверждает, что соседки узнали блогершу и поручили ей хозяйственные дела. Среди арестанток она единственная фигурантка дела о съемке и распространении материалов для взрослых.
После прибытия в изолятор с Шурыгиной начал работать психолог. В распоряжении заключенных есть прогулочный дворик, спортзал, библиотека и мастерские для вышивки и вязания. Сначала суд выбрал для знаменитости домашний арест. Позже, как утверждает канал, она нарушила запрет на выход в интернет, а ее активность заметили в выходные. После этого меру пресечения ужесточили и заменили на содержание в СИЗО.
Уголовное дело в отношении блогерши возбудили в июне. По данным следствия, Шурыгина действовала совместно с другими людьми и была причастна к созданию и распространению порнографического контента через Telegram. Ей вменяют часть 3 статьи 242 УК РФ, которая касается незаконного изготовления и оборота порнографических материалов, совершённых группой лиц. Максимальное наказание по этой статье составляет до шести лет лишения свободы.
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