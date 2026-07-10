Диану Шурыгину перевели в СИЗО «Печатники» после нарушения домашнего ареста

10 июля 2026, 10:41

Диана Шурыгина (Фото: Instagram* / @diana_s_life2)

Диану Шурыгину после заседания суда отправили в СИЗО-6 «Печатники». В камере она занимается уборкой и моет полы с туалетом. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.