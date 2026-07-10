10 июля 2026, 13:12

Сергей Джигурда (фото: Instagram* / sergeydzhigurda)

Сергей Борисович Джигурда — советский, украинский и российский актер театра и кино, поэт, бард и автор-исполнитель песен. Многие знают его как старшего брата эпатажного артиста Никиты Джигурды, однако Сергей Борисович построил собственную творческую карьеру, выбрав классический театр, авторскую песню и драматическое кино. 11 июля артист отмечает 70-летний юбилей. О жизни, карьере и семье Сергея Джигурды — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Джигурды и отношения с братом Никитой Театральная карьера Сергея Джигурды Сергей Джигурда в кино и авторской песне Личная жизнь Сергея Джигурды Сергей Джигурда сегодня

Биография Сергея Джигурды и отношения с братом Никитой

Сергей Джигурда (фото: Instagram* / sergeydzhigurda)

«С братом у нас разница в возрасте пять лет. Он рос совершенно свободным ребенком, но был в нем какой-то гипертрофированный эгоизм. Никита любил находиться в центре внимания, и для этого все средства были хороши. В семнадцать лет он совсем отбился от рук, мама уже не справлялась и все чаще обращалась ко мне», — вспоминал Сергей Джигурда.

Театральная карьера Сергея Джигурды

Сергей Джигурда (фото: Instagram* / sergeydzhigurda)

Сергей Джигурда в кино и авторской песне

Сергей Джигурда (фото: Instagram* / sergeydzhigurda)

Личная жизнь Сергея Джигурды

Сергей Джигурда с женой (фото: Instagram* / sergeydzhigurda)

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Сергей Джигурда сегодня