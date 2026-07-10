Воспитывает детей Дениса Матросова и женился на молодой: что известно родном брате Никиты Джигурды Сергее?
Сергей Борисович Джигурда — советский, украинский и российский актер театра и кино, поэт, бард и автор-исполнитель песен. Многие знают его как старшего брата эпатажного артиста Никиты Джигурды, однако Сергей Борисович построил собственную творческую карьеру, выбрав классический театр, авторскую песню и драматическое кино. 11 июля артист отмечает 70-летний юбилей. О жизни, карьере и семье Сергея Джигурды — в материале «Радио 1».
Биография Сергея Джигурды и отношения с братом НикитойСергей Джигурда появился на свет 11 июля 1956 года в городе Лубны Полтавской области. Спустя почти пять лет, уже после переезда семьи в Киев, родился его младший брат Никита.
Несмотря на родство, братья с ранних лет сильно отличались друг от друга. Сергей рос болезненным ребенком, врачи даже подозревали у него порок сердца. Никита, напротив, отличался крепким здоровьем и высокой активностью.
Родители будущих артистов работали инженерами в секретном научном институте. К сожалению, сохранить семью они не смогли. После развода отец постоянно находился в командировках и вскоре создал новую семью. Позже он женился повторно, продолжал регулярно выплачивать алименты, отправлял детям подарки и воспитывал сына Руслана.
Мать Сергея также устроила личную жизнь, выйдя замуж за давнего знакомого семьи Виктора. В новом браке родилась дочь.
В детские годы Сергей и Никита практически не расставались. Они постоянно придумывали различные шалости, жгли селитру на кухне, быстро тратили карманные деньги, а затем пытались ловить голубей с балкона. Старший брат нередко воспитывал Никиту, мог сделать ему замечание или даже отвесить подзатыльник. Для младшего брата Сергей долгие годы оставался главным авторитетом.
«С братом у нас разница в возрасте пять лет. Он рос совершенно свободным ребенком, но был в нем какой-то гипертрофированный эгоизм. Никита любил находиться в центре внимания, и для этого все средства были хороши. В семнадцать лет он совсем отбился от рук, мама уже не справлялась и все чаще обращалась ко мне», — вспоминал Сергей Джигурда.Однако постоянно контролировать младшего брата он уже не мог. После окончания Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого Сергей отправился работать в театр Донецка. Именно в этот период у Никиты происходило немало конфликтных ситуаций.
Позже, вернувшись домой, Сергей серьезно поговорил с братом. По словам артиста, именно после этого разговора Никита постепенно изменил свое отношение к жизни.
Театральная карьера Сергея ДжигурдыПрофессиональный путь Сергея Джигурды развивался сразу в нескольких направлениях — театре, кино и авторской песне. В отличие от младшего брата, он никогда не стремился к эпатажному образу и сосредоточился на классической драматической сцене.
Одной из наиболее известных работ стала роль Сирано де Бержерака в Киевском Молодом театре. Позже артист исполнил роль Дон Жуана на сцене киевского театра «Модерн».
Еще одной заметной страницей творческой биографии стала работа в мастерской театрального искусства «Сузирья», где Сергей Джигурда сыграл Абеля Знорко в постановке по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта «Скрытая любовь».
Позже актер переехал в Москву, где сотрудничал с театром Ольги Голубковой «Русская школа», а также принимал участие в различных антрепризных постановках.
Сергей Джигурда в кино и авторской песнеПомимо театральной сцены Сергей Джигурда регулярно снимался в кино, отдавая предпочтение историческим фильмам, детективам и мелодрамам. Одной из самых известных работ артиста стала историческая картина «Ермак», вышедшая в 1996 году.
Позже фильмография пополнилась ролью Модеста Раздольского в фильме «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза», а также работой в сериале «Такая работа», где актер сыграл Марата Дергунова. Кроме того, Сергей Джигурда снимался в проектах «Свидетели», «Сладкая месть», «За всех в ответе» и «До свадьбы заживет».
Отдельное место в жизни артиста занимает авторская песня. За годы творческой деятельности он написал более 180 собственных песен и стихотворений, благодаря чему приобрел известность среди поклонников бардовской музыки.
Личная жизнь Сергея ДжигурдыСергей Борисович счастлив в браке с актрисой Людмилой Татаровой, которая младше супруга на 17 лет.
Будущие супруги познакомились во время гастролей. На тот момент Сергей Джигурда и его брат работали вместе с молодой актрисой. Людмила Татарова окончила ГИТИС, обучалась на курсе Михаила Скандарова, а с 1993 года служит в Центральном академическом театре Российской армии.
Для Сергея Джигурды этот союз стал не первым, однако именно в браке с Людмилой артист, по собственному признанию, обрел семейное счастье. Позже актер рассказывал, что в момент знакомства с будущей супругой еще состоял в официальном браке. Несмотря на это, отношения начали стремительно развиваться.
Сергей Джигурда полностью принял сыновей Людмилы Татаровой — близнецов Юрия и Владимира, родившихся в предыдущих отношениях актрисы с Денисом Матросовым. Со временем мальчики стали называть Сергея Борисовича отцом и получили его отчество.
Сама семья неоднократно выступала вместе на сцене. Сергей Джигурда и Людмила Татарова исполняют народные песни и известные композиции советской эстрады. Летом 2020 года супруги приняли участие в эфире «Созидающая музыка», который прошел в рамках специального проекта общественного движения «АллатРа». В интернете регулярно появляются фотографии и видеозаписи их совместных концертов.
При этом история отношений Людмилы Татаровой и Дениса Матросова долгое время оставалась предметом публичных обсуждений. По словам актрисы, бывший гражданский супруг не принимал участия в воспитании сыновей и не выплачивал алименты.
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Сам Матросов придерживался иной версии событий. Он утверждал, что бывшая возлюбленная препятствовала его общению с детьми и отказалась принимать любую помощь. Участники конфликта публично придерживались противоположных позиций, поэтому эта история долгое время вызывала широкий общественный резонанс.
Сергей Джигурда сегодняС 2008 года Сергей Джигурда постоянно живет и работает в Москве. Артист продолжает творческую деятельность, периодически снимается в телевизионных сериалах и играет в антрепризных спектаклях. Кроме того, он регулярно выступает с концертами авторской песни, исполняя собственные композиции под гитару.
В отличие от младшего брата Никиты Джигурды, Сергей Борисович предпочитает закрытый образ жизни. Он практически не появляется на светских мероприятиях, редко участвует в телевизионных проектах и почти не ведет страницы в социальных сетях. Именно поэтому подробности его повседневной жизни появляются в открытом доступе крайне редко, а сам артист предпочитает уделять основное внимание творчеству и семье.