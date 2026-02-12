Критика СВО, переезд в Израиль, молодая жена и возвращение в РФ: как сейчас живет певец Максим Леонидов
Максим Леонидов — это не просто певец и актер, а один из основателей культовой группы «Секрет». Его сольная карьера сложилась очень удачно. Сам мужчина считает себя «олдскульным сонграйтером», то есть поэтом, который пишет песни. Сейчас он не только создает новые хиты, но и работает над мюзиклами. Подробнее о жизни знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Максима ЛеонидоваМаксим родился в феврале 1962 года в Санкт-Петербурге. Он вырос в артистической семье: мама Людмила Люлько и папа Леонид Леонидов работали в Театре комедии. Отец стал известен благодаря капустникам. Мальчик появился на свет, когда родителям уже исполнилось по 40 лет. С раннего возраста он впитал от родителей артистизм и любовь к музыке. К сожалению, мама ушла из жизни, когда ему было всего 5 лет. После неудачного второго брака папа нашел счастье с Ириной Львовной, библиотекарем Театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Она стала для Максима второй мамой.
После школы юноша поступил в Хоровое училище имени М. И. Глинки и учился там до 1979 года. Но он не остановился на музыкальном образовании. В 1983 году получил диплом ЛГИТМиКа, обучаясь у известных преподавателей Аркадия Кацмана и Льва Додина. Когда пришло время служить в армии, Максима определили в ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа. Там он познакомился с Евгением Олешевым и Николаем Фоменко, что стало важной частью его творческого пути.
ТеатрВо время учебы в ЛГИТМиКе Леонидов впервые вышел на театральную сцену, сыграв Ивана Карамазова в дипломном спектакле по произведению Достоевского. Его музыкальные способности проявились в спектакле-ревю «Ах, эти звезды!», который пользовался огромным успехом в 80-х. Позже он блестяще спародировал Элвиса Пресли в шоу «Король рок-н-ролла».
Когда Максим на некоторое время эмигрировал в Израиль, он сыграл Фараона в мюзикле «Иосиф и его потрясающая полосатая рубаха». Премьера прошла в Тель-Авивском камерном театре. Вернувшись в Санкт-Петербург, он продолжил выступать в мюзиклах. В театре «Дом» мужчина участвовал в постановке «Подходцев и другие» по произведению Аркадия Аверченко. Позже артист порадовал поклонников, сыграв главную роль в комедии «Отпетые мошенники», где также выступал как композитор. На сцене с ним появилась его жена Александра Камчатова. В петербургском Театре музкомедии Максим участвовал в мюзикле «Девчонка на миллион» и спектакле «Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города».
В начале 2022 года он громко анонсировал свой собственный мюзикл «Я ненавижу Гамлета», премьера которого была запланирована на апрель. Однако спектакль не состоялся, так как актер уехал за границу. В итоге, год спустя, он все же вышел, но его представили другие авторы.
Группа «Секрет»Вернувшись из армии в 1983-м, Максим вместе с друзьями основал легендарный квартет «Секрет». Через два года напряжённых репетиций группа начала покорять публику. Уже в 1985-м ребята стали настоящей сенсацией, моментально завоевав сердца тысяч фанатов. Всего лишь две пластинки с участием Максима увидели свет. Хиты вроде «Привет» и «Буги-вуги» звучали повсюду. Но успех длился недолго: спустя пять лет состав распался, и Леонидов ушёл в сольное плавание. Спустя годы, летом 2020-го, участники снова собрались и устроили онлайн-концерт, который собрал больше двух миллионов зрителей.
HippobandВ бурные девяностые Макс вместе с женой Ириной отправился жить в Израиль. Там, в Тель-Авиве, он выпустил пару альбомов, включая пластинку на иврите. Однако такого успеха, какой был в России, там не случилось. Период оказался спокойным в творческом плане, и вскоре певец решил вернуться домой.
Уже на родине он собрал новый коллектив — Hippoband. Сразу же появились первые хиты — «Конь» и «Девочка-видение». Эти песни вернули певцу народную любовь и попали в альбом «Проплывая над городом». Затем последовали композиция «Студент» и видеоклип, ставшие любимыми у публики. Следующая пластинка «Не дай ему уйти» принесла Леонидову ещё большую популярность благодаря заглавному треку, надолго закрепившемуся в чартах. Дальше было много новых дисков и перезаписи известных композиций. Например, сборник военной музыки «Давай закурим!» включал известные хиты типа «Эх, дороги». Песню «Письмо» отметили премией «Чартова дюжина» в категории «Поэзия». В 2017 году поклонники услышали свежий альбом «Над».
Фильмы с Максимом ЛеонидовымПомимо музыкальной карьеры, у Леонидова немало ролей в кино. Артист сыграл почти в двадцати фильмах и сериалах. Одной из заметных работ стало участие в картине «Грустить не надо», где он исполнил песню «Сядь со мной рядом», написанную ещё в сороковые годы прошлого века. Затем он начал пробовать себя в небольших ролях в сериалах. Позже актёр продолжил сниматься в полнометражных фильмах. Значимой работой стала роль офицера в исторической драме «Белая гвардия». Во время съёмок в Киеве возникли трудности из-за политических событий, и сцены пришлось переносить.
Общественная позиция Максима ЛеонидоваМаксим активно пользуется своей известностью, чтобы делиться своим мнением с людьми в России и за её пределами. Так, на фоне конфликта на Украины он призвал народы к мирному урегулированию. Певец выступил против поправок к Конституции России, которые обсуждали в 2020 году. В интервью он сказал, что считает итоги голосования фальсифицированными, потому что народ полагается на телевидение как на главный источник информации. Позже артист поддержал протестные настроения в Беларуси и присоединился к международной акции под лозунгом «Жыве Беларусь!».
После начала СВО Леонидов не одобрил происходящее и покинул Россию, переехав в Израиль. Но к концу 2022 года он заявил, что живет и в Санкт-Петербурге, и в Нетании.
Личная жизнь Максима ЛеонидоваЛичная жизнь Максима полна ярких моментов. Его первый брак с актрисой Ириной Селезневой продолжался довольно долго. Они вместе эмигрировали в Израиль. Второй женой музыканта стала Анна Банщикова, тоже актриса. Этот союз продлился примерно четыре года и закончился в 2003 году.
Третий раз мужчина женился в 2004 году на Александре Камчатовой, которая младше его на целых 17 лет. Она подарила ему двоих детей: дочь Машу и сына Лёню. Для семьи Максим сочиняет песни. Так, когда Александра была беременна, он написал трогательную композицию «Волшебство у неё внутри», а старшей дочке посвящена песня «Мир для Марии». Музыкант открыто делится семейными радостями в интервью. По его словам, сын активно увлекается музыкой и театром, а вот Мария предпочитает искусство дизайна и учится в Европе. Также Леонидов частенько рассказывает о своём отце. Со временем он заметил, насколько сильно становится похож на него, сравнивая своё отражение в зеркале с отцовскими фотографиями.