Критиковала Россию, лишилась недвижимости в Крыму, оказалась в розыске: певице Джамале 42 года, как сегодня живет артистка
Певица Джамала оказалась в центре новых скандалов. Артистка, известная своей активной гражданской позицией и громкими высказываниями о Крыме, лишилась недвижимости на полуострове. 27 августа ей исполняется 42 года. Что известно о биографии певицы, её пути к славе и личной жизни, расскажет «Радио 1».
Биография Джамалы: детство и происхождениеПевица Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) родилась 27 августа 1983 года в Киргизии. По национальности — крымская татарка по отцу и армянка по матери. Детство будущей певицы прошло в поселке Малореченское под Алуштой, где родители занимались туристическим бизнесом. С ранних лет Сусана проявляла интерес к музыке: училась в музыкальной школе, участвовала в конкурсах и даже записала детский альбом, звучавший на крымских радиостанциях. В 14 лет поступила в музыкальное училище в Симферополе, а в 17 — в Национальную музыкальную академию Украины.
Первые шаги в карьереУже в подростковом возрасте Джамала дебютировала на сцене. Она исполняла классику, оперу и джаз, создав собственную группу «Тутти». В 2009 году певица получила главную партию в опере «Испанский час», а год спустя выступила в бондиане, где её вокал высоко оценил актёр Джуд Лоу.
В 2011 году вышел дебютный альбом певицы. Джамала пыталась попасть на «Евровидение» с песней Smile, но уступила конкурентке. Спустя два года появился второй альбом All or Nothing, а затем пластинка «Подих».
Джамала на «Евровидении-2016»Настоящий прорыв в карьере Джамалы случился в 2016 году. На национальном отборе она представила песню «1944», посвящённую депортации крымских татар. Композиция оказалась глубоко личной — певица посвятила её памяти своей прабабушки. На международном конкурсе в Швеции Джамала обошла фаворита Сергея Лазарева и принесла Украине победу. Песня вызвала споры: выяснилось, что она уже звучала ранее, однако организаторы «Евровидения» нарушений не усмотрели. После конкурса артистка выпустила альбом «1944», а её имя узнали во всём мире.
Творчество после «Евровидения»В 2018 году певица представила альбом «Крила», а позже выпустила международный хит Solo, который попал в британские чарты. Джамала активно сотрудничала с украинскими музыкантами и выступала на крупных фестивалях. В 2023-м Джамала презентовала новый альбом QIRIM, созданный вместе с симфоническим оркестром и более чем 80 народными музыкантами.
Помимо сцены, певица попробовала себя в кино. В 2017 году она сыграла роль в фильме «Полина», а также появилась в документальных проектах.
Личная жизнь певицы ДжамалыВ 2017 году Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова, который младше певицы на восемь лет. В семье родились трое сыновей: Эмир-Рахман (2018), Селим-Гирай (2020) и Алим (2024). Артистка открыто делится семейными фотографиями в соцсетях, совмещая карьеру с материнством.
Общественная позиция ДжамалыДжамала активно выражает гражданскую позицию. Она поддерживала Евромайдан, снималась в социальных роликах и критиковала политику России после событий 2014 года.
После начала СВО в 2022 году певица покинула Украину с детьми и поселилась в Польше. В России её внесли в список персон с запретом на въезд сроком на 50 лет, а позже объявили в уголовный розыск. Причина не была указана, но, по некоторым источникам, Джамала попала под статью 207.3 УК — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.
Недвижимость в КрымуДо национализации у Джамалы было несколько объектов на полуострове. После 2014 года певица жила в Киеве и за границей, а дома пустовали.
Дом в Малореченском
Главная усадьба семьи Джамаладиновых находилась в курортном посёлке Малореченское под Алуштой. Высокие заборы и массивные ворота закрывали территорию от посторонних глаз. За ними скрывался просторный дом с ухоженным двором, который разительно отличался от типичных построек на той улице. По словам соседей, в последние годы в особняке никто не жил. Иногда туда приезжала мать певицы, принимала гостей, но сама Джамала, по воспоминаниям местных, не появлялась «лет десять».
Дача в Солнечногорском
Ещё один объект певицы находился в соседнем курортном посёлке Солнечногорское. Дом был меньше, но участок украшали пальмы и экзотические растения, которые до сих пор выделяются среди соседних дворов. Сегодня строение выглядит заброшенным: окна закрыты, территория зарастает. На столбе у дороги недавно появилась табличка «Продам участок». Однако, как отмечают местные жители, реальной сделки уже не будет — земля и строение перешли в собственность республики после национализации.
Местные жители встречают тему имущества певицы с раздражением.
«Только ядом брызжет на наш Крым, а сама денюжки с нас зарабатывает и военным передает, чтобы нас бомбили», — делилась одна из жительниц.Ситуация с Джамалой — лишь часть масштабного процесса. Власти республики передали государству десятки объектов, принадлежавших политикам, бизнесменам и артистам. Среди них — гостиница «Бристоль» в Ялте, торговый центр в Керчи и база отдыха «Прибой» на Азовском море.
Джамала сегодняСейчас певица живёт в Варшаве, воспитывает троих сыновей и продолжает творческую деятельность.
Она выпускает новые альбомы, участвует в международных проектах и остаётся одной из самых обсуждаемых украинских артисток.