27 августа 2025, 16:55

Джамала (фото: Instagram* / jamalajaaa)

Певица Джамала оказалась в центре новых скандалов. Артистка, известная своей активной гражданской позицией и громкими высказываниями о Крыме, лишилась недвижимости на полуострове. 27 августа ей исполняется 42 года. Что известно о биографии певицы, её пути к славе и личной жизни, расскажет «Радио 1».







Биография Джамалы: детство и происхождение

Первые шаги в карьере

Джамала на «Евровидении-2016»

Творчество после «Евровидения»

Личная жизнь певицы Джамалы

Общественная позиция Джамалы

Недвижимость в Крыму

Дом в Малореченском

Дача в Солнечногорском

«Только ядом брызжет на наш Крым, а сама денюжки с нас зарабатывает и военным передает, чтобы нас бомбили», — делилась одна из жительниц.



Джамала сегодня