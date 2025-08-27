Актер Стивен Сигал открыл в России бизнес по продаже сигарет и самолетов

27 августа 2025, 14:29

Стивен Сигал (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Американский актер Стивен Сигал открыл в России бизнес по переработке отходов. Предварительно, компани еще будет заниматься и торговлей в различных сферах, от сигарет до самолетов.