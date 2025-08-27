Достижения.рф

Актер Стивен Сигал открыл в России бизнес по продаже сигарет и самолетов

Стивен Сигал (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Американский актер Стивен Сигал открыл в России бизнес по переработке отходов. Предварительно, компани еще будет заниматься и торговлей в различных сферах, от сигарет до самолетов.



Как сообщает telegram-канал Mash, среди соучредителей новой фирмы — сын актера Доминик и бизнесмен Михаил Замарин. Последний занимается строительством заводов по переработке отходов в Подмосковье. К тому же в соучредителях числятся два помощника Замарина.

Сам бизнесмен объяснил, что он объединил компании с Сигалом и создали ООО «Хикари», которое помимо продаж будет заниматься переработкой грязного пластика. Как отметил предприниматель, на это в России идет только 4%, а они намерены увеличить данный показатель до 20%.

Помимо этого фирма будет продавать продукты, одежду, сигареты, самолеты и научные исследования в нанотехнологиях.

Иван Мусатов

