Раскрыта шокирующая стоимость помолвочного кольца Анфисы Чеховой
Телеведущей Анфисе Чеховой преподнесли помолвочное кольцо с бриллиантами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Чехова выходит замуж за продюсера Александра Златопольского. По словам телеведущей, она дала согласие на брак, отметив, что с будущим супругом чувствует себя комфортно и уверенно.
Как сообщает источник, помолвочное кольцо с бриллиантами, которое Златопольский подарил Чеховой, оценивается примерно в 700 тысяч рублей. Предложение руки и сердца состоялось во время поездки пары во Францию, куда продюсер привёз возлюбленную в конце августа. Отмечается, что кольцо стало одним из центральных элементов этой помолвки.
Ранее Анфиса Чехова откровенно рассказала о планах на ребёнка.
Читайте также: