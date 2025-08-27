Достижения.рф

Раскрыта шокирующая стоимость помолвочного кольца Анфисы Чеховой

Анфиса Чехова показала кольцо за 700 тысяч рублей
Анфиса Чехова (Фото: Telegram @aachekhova)

Телеведущей Анфисе Чеховой преподнесли помолвочное кольцо с бриллиантами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Чехова выходит замуж за продюсера Александра Златопольского. По словам телеведущей, она дала согласие на брак, отметив, что с будущим супругом чувствует себя комфортно и уверенно.

Как сообщает источник, помолвочное кольцо с бриллиантами, которое Златопольский подарил Чеховой, оценивается примерно в 700 тысяч рублей. Предложение руки и сердца состоялось во время поездки пары во Францию, куда продюсер привёз возлюбленную в конце августа. Отмечается, что кольцо стало одним из центральных элементов этой помолвки.

Ранее Анфиса Чехова откровенно рассказала о планах на ребёнка.

Ольга Щелокова

