Круглосуточная работа военных медиков, удар «Мста-Б» по укрепрайону и остановка ротации ВСУ «Ланцетами»: новости СВО на 28 августа
Военные медики продолжают круглосуточно спасать раненых у линии боевого соприкосновения, пока операторы беспилотников перехватывают воздушные цели, разведчики добывают сведения о позициях противника, а артиллеристы и расчеты ударных БПЛА поражают укрепления и технику ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Как военные медики работают у самой линии фронта
Военные медики передового медицинского пункта 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» оказывают помощь военнослужащим и гражданским, пострадавшим от обстрелов и атак ВСУ на Харьковском направлении. Работа медицинского подразделения не прекращается ни днем, ни ночью, причем даже профессиональный праздник не стал причиной снижения интенсивности службы.
Эвакуационные группы ежедневно действуют в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Под угрозой артиллерийских ударов, атак дронов-камикадзе и тяжелых беспилотников R-18 военнослужащих вывозят с передовых позиций и доставляют в медицинский пункт 1431-го мотострелкового полка.
Врачи проводят первичный осмотр, противошоковые мероприятия и стабилизацию состояния пострадавших. При необходимости техническое оснащение позволяет выполнять хирургические операции и оказывать специализированную и высокотехнологичную помощь. После стабилизации бойцов готовят к дальнейшей эвакуации в медицинские учреждения.
Для транспортировки используются автомобили, мототехника и наземные робототехнические комплексы. Медики и санитары приемных отделений находятся на круглосуточном дежурстве, стараясь не только снизить риск ухудшения состояния пациента, но и провести необходимые мероприятия для оперативного лечения.
Весь личный состав медицинского подразделения — специалисты широкого профиля. Врачи, хирурги, травматологи, средний медицинский персонал и эвакуационные группы продолжают службу в штатном режиме, оказывая помощь раненым непосредственно в зоне боевых действий.
Дата неофициального профессионального праздника связана с событием 28 августа 1805 года. В этот день положением российского императора Александра I был утвержден центральный орган военно-медицинского управления — Медицинская экспедиция Военного министерства, которая координировала деятельность звеньев медицинской службы российской армии, а впоследствии была преобразована в Главное военно-медицинское управление.
FPV-перехватчики против разведывательных и ударных дронов
На Краснолиманском направлении военнослужащие войск беспилотных систем группировки «Запад» продолжают выявлять и уничтожать разведывательные и ударные БПЛА ВСУ. Расчеты действуют совместно со специалистами радиоэлектронной борьбы и постами воздушного наблюдения, обеспечивая круглосуточный контроль воздушного пространства в своей зоне ответственности.
Во время очередного боевого дежурства средства воздушной разведки обнаружили и идентифицировали несколько беспилотников различных типов, направлявшихся в сторону позиций российских подразделений. Среди них были аппараты коптерного и самолетного типа.
Получив информацию о целях, операторы FPV-перехватчиков начали преследование. На кадрах объективного контроля, поступавших в режиме реального времени, зафиксировано, как перехватчики настигли вторгшиеся в воздушное пространство БПЛА и уничтожили их в воздухе путем тарана.
В операции была задействована слаженная работа подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». Одновременно штурмовые подразделения группировки продолжают продвижение, отбрасывая противника от Красного Лимана ДНР.
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Карты, координаты и два телефона: что обнаружили разведчики в ДНР
Военнослужащие разведывательного батальона 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» во время выполнения задач по освобождению населенного пункта Шевченко ДНР проникли в глубину обороны противника. Разведчики вели скрытое наблюдение, собирали сведения о расположении подразделений ВСУ и одновременно фиксировали перемещения противника.
Во время продвижения военнослужащим удалось взять в плен боевика ВСУ. При нем обнаружили документы и рукописные карты местности, на которых подробно были обозначены блиндажи, огневые точки и маршруты перемещения подразделений БПЛА. На схемах также отмечались позиции ВСУ в трех населенных пунктах, в том числе в Шевченко, а также прилегающие лесополосы и посадки.
Пленный, как сообщается, рассказал о командирах, системах ротации и маршрутах движения подразделений. В распоряжении разведчиков оказались и два телефона — один личный, второй содержал карты и координаты. При этом разведчики отмечают, что противник нередко не носит с собой ни телефонов, ни раций.
Полученные сведения передали в штаб. Они позволили уточнить расположение огневых позиций и опорных пунктов ВСУ и использовать информацию при планировании дальнейших действий. Разведчики также выявляли места запуска беспилотников и позиции артиллерии, после чего расчеты FPV-дронов наносили удары по обнаруженным целям, не раскрывая местоположение разведгруппы.
Подготовка военнослужащих при этом корректируется с учетом изменений тактики противника. Инструкторы отмечают, что обстановка на линии боевого соприкосновения способна меняться каждые два-три месяца. Поэтому перед каждым выходом дополнительное обучение проходят даже бойцы с большим боевым опытом. Военнослужащие, вернувшиеся с задач, передают полученные знания и помогают корректировать программу подготовки с учетом новых вызовов.
По заявленным данным Минобороны РФ, добытая разведывательная информация сыграла важную роль в освобождении Шевченко и дальнейшем продвижении подразделений группировки «Центр» на Добропольском направлении.
«Мста-Б» ударила по укрепрайону ВСУ
В Запорожской области расчеты 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток» нанесли удары по выявленному узлу обороны ВСУ. Его расположение сначала установили операторы беспилотников во время воздушной разведки.
В лесополосах были обнаружены связанные между собой опорные пункты, блиндажи, заглубленные укрытия и огневые позиции. После определения координат информацию передали артиллерийским расчетам.
Артиллеристы заняли заранее подготовленные огневые позиции и произвели серию ударов по выявленным укреплениям. Согласно представленным данным, попаданиями были уничтожены блиндажи, укрытия и огневые точки вместе с находившейся внутри живой силой ВСУ.
В результате удара оборонительный узел противника оказался нарушен, что, как сообщается, создало условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток» на Запорожском направлении.
«Ланцеты» остановили ротацию ВСУ
Еще одним направлением работы подразделений «Востока» стало выявление передвижения техники и личного состава ВСУ. Разведывательные БПЛА обнаружили выдвижение бронетехники и автомобилей с живой силой к передовым позициям в Запорожской области.
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Среди замеченных машин были бронеавтомобили «Хамви», «Сенатор» и «Козак». По представленным данным российского оборонного ведомства, противник направлял технику и военнослужащих для проведения ротации и усиления занимаемых рубежей.
Информацию о движущихся целях передали операторам ударных БПЛА и расчетам барражирующих боеприпасов «Ланцет». По бронемашинам и автомобилям с живой силой последовала серия ударов непосредственно на маршруте выдвижения.
Сообщается, что в результате техника и личный состав были уничтожены, а направлявшееся к передовым позициям подкрепление не смогло своевременно прибыть на участок. Таким образом, ротация подразделений ВСУ была сорвана, а возможность оперативно усилить оборону на данном направлении — ограничена.