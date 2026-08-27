SHOT: Ночью ВС РФ нанесли мощные удары по нескольким украинским городам, включая Киев
Ночью российские военные нанесли удары по нескольким украинским городам, в том числе с применением баллистических ракет. Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Кривом Роге, Херсоне, Запорожье и Кременчуге, сообщает Telegram-канал SHOT.
Атака началась около 02:15 по московскому времени — в небе фиксировали яркие вспышки и несколько очагов пожара. Под удар попали объекты в Одессе, Черноморске и городе Рени, включая портовую и складскую инфраструктуру.
Спустя примерно четверть часа мощные хлопки (не менее десяти штук) раздавались в Кривом Роге. По сведениям спутников NASA, возгорания возникли на цементном заводе «Кривой Рог Цемент» и на крупнейшем горно-металлургическом предприятии ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
В период с трёх до пяти утра баллистические ракеты поразили Киев и Бровары. Там целью также, предположительно, стали складские помещения. Кроме того, прилеты затронули Херсон, Запорожье и Кременчуг.
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