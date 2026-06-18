Спортивный врач Репетюк раскритиковал миф о пользе 10 тысяч шагов в день
Утверждение о том, что 10 тысяч шагов в день полезны для здоровья, не имеет научных оснований. Об этом сообщил RT травматолог-ортопед, к. м. н., доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского Университета Алексей Репетюк.
По словам эксперта, количество шагов, необходимых для поддержания здоровья, варьируется в зависимости от возраста. Пожилым людям достаточно ежедневно проходить 4–6 тысяч шагов. Для молодых и активных людей рекомендуемая норма составляет 6–8 тысяч шагов, что способствует профилактике гипертонии, инфаркта миокарда, сахарного диабета и ожирения.
Медик подчеркнул, что после достижения 12 тысяч шагов в день дополнительная ходьба не приносит существенной пользы. Репетюк пояснил, что цифра в 10 тысяч шагов, ставшая популярной благодаря названию первого шагомера, выпущенного в Японии, не имеет научного обоснования.
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