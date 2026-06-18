Спортивный врач Репетюк раскритиковал миф о пользе 10 тысяч шагов в день

18 июня 2026, 13:28

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Утверждение о том, что 10 тысяч шагов в день полезны для здоровья, не имеет научных оснований. Об этом сообщил RT травматолог-ортопед, к. м. н., доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского Университета Алексей Репетюк.