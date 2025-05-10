Мария Захарова (Фото: mid.ru)
В центре Вены участники мероприятий, посвящённых Дню Победы, включили песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Как передает РИА Новости, об этом сообщила сама Захарова в своём Telegram-канале, прикрепив к публикации видео с места события.
Композиция звучит среди людей с советскими флагами и портретами ветеранов Великой Отечественной войны.
В этом году отмечается 80-летие Победы, в связи с чем в Москву прибыли лидеры ряда государств, в том числе из КНР, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана и других. Торжественные мероприятия стали поводом для международного диалога и сохранения исторической памяти.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Кремле поблагодарил коллегу на арабском языке за поздравления с юбилеем Победы.
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«Центр Вены. Включили записи «Верните память» в исполнении (российской певицы) Елены Север», — пояснила Захарова.
В этом году отмечается 80-летие Победы, в связи с чем в Москву прибыли лидеры ряда государств, в том числе из КНР, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана и других. Торжественные мероприятия стали поводом для международного диалога и сохранения исторической памяти.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Кремле поблагодарил коллегу на арабском языке за поздравления с юбилеем Победы.
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Мария Моисеева