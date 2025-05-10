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Жители Вены на День Победы включили в центре города песню на стихи Марии Захаровой

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

В центре Вены участники мероприятий, посвящённых Дню Победы, включили песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Как передает РИА Новости, об этом сообщила сама Захарова в своём Telegram-канале, прикрепив к публикации видео с места события.
Композиция звучит среди людей с советскими флагами и портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

«Центр Вены. Включили записи «Верните память» в исполнении (российской певицы) Елены Север», — пояснила Захарова.


В этом году отмечается 80-летие Победы, в связи с чем в Москву прибыли лидеры ряда государств, в том числе из КНР, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана и других. Торжественные мероприятия стали поводом для международного диалога и сохранения исторической памяти.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Кремле поблагодарил коллегу на арабском языке за поздравления с юбилеем Победы.

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Новый папа Римский раскрыл, почему выбрал себе имя Лев XIV
La Repubblica: понтифик Лев XIV объяснил выбор своего имени эпохой революции
09 мая 2025, 21:37

Фото: iStock/ uzhursky

Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который стал 267-м папой Римским, объяснил выбор своего папского имени (Лев XIV). Он заявил, что мир существует в эпоху новой революции, как во времена предшественника Льва XIII, сообщила газета La Repubblica со ссылкой на сербского кардинала, архиепископа Белграда Ласло Немета.
Отмечалось, что после окончания ужина кардиналов с новым папой после конклава Лев XIV отметил, что желает уделять особое внимание вопросам социального порядка в современном мире, в котором происходит цифровая революция.

«Мне выпала честь сидеть с ним за одним столом, и мы спросили о выборе имени. Это очень интересно. Он сказал, что мы живем во времена новой революции», — поделился кардинал Ласло Немет.

Кардинал уточнил, что во времена Льва XIII, который был папой на рубеже XIX и ХХ веков, случилась индустриальная революция.

Ласло рассказал, что в настоящее время, как и тогда, существует весомая проблема с рабочими местами. Новые технологии способствуют уменьшению необходимости в живых людях, добавил священник.

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#технологии
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Американского режиссера заметили на параде Победы на Красной площади
Режиссер Оливер Стоун посетил парад Победы в Москве
09 мая 2025, 18:56

Оливер Стоун (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Американский режиссер и сценарист Оливер Стоун присутствовал на параде на Красной площади, который был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщило агентство РИА Новости.
Режиссер наблюдал за происходящим с одной из трибун. Возле Оливера Стоуна в числе гостей были мэр столицы Сергей Собянин, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощники российского лидера Николай Патрушев и Алексей Дюмин, а еще спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

7 мая американский режиссёр Оливер Стоун посетил кинозавод «Москино», где ему провели экскурсию. Как отмечало агентство ТАСС, режиссёра встретил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Стоуну показали павильоны с современным оборудованием, в том числе площадку для инноваций в сфере кино и анимации.

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#парад победы
#режиссёр
#мероприятия
#9 мая
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Маленький Гриша растрогал россиян, отдав честь парадным расчетам на Красной площади
Маленький патриот Гриша отдал честь парадным расчетам на Красной площади
09 мая 2025, 18:20

Фото: iStock/ yulenochekk

Маленький Гриша стал одним из наиболее запоминающихся участников парада в Москве.
На трибуне мальчик торжественно отдавал честь маршировавшим на Красной площади военным. После парада Гриша побеседовал с корреспондентом Life.ru. Он пожелал российским военнослужащим, чтобы они успешно выполняли боевые задачи.

«Я им хотел сказать: «Поздравляю с Днём Победы», 80-летием. Желаю вам всего хорошего, чтобы у вас были все достижения, чтобы было всё хорошо», — обратил внимание юный патриот Гриша.

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьёв на параде Победы в Москве поругался с французским журналистом. Соловьёв заявил корреспонденту, что европейцы, по его мнению, не заслуживают любви россиян. А если так, то они заслуживают только страха.

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#красная площадь
#москва
#патриот
#парад победы
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Детский месячник «Уступи дорогу поездам!» продлится до конца мая
09 мая 2025, 18:04

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В России на железной дороге проводится детский месячник «Уступи дорогу поездам!», который завершится 31 мая. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«Месячник направлен на формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта среди детей. Жителям раздают буклеты и памятки по безопасности на железной дороге, организуют тематические викторины, интеллектуальные игры, квесты, творческие конкурсы, демонстрируют обучающие видеоролики о безопасности на железной дороге. Для учителей, школьников и родителей проводят открытые уроки по этой теме», – говорится в сообщении.
Организованы экскурсии в музеи и на предприятия железнодорожного транспорта, на детские железные дороги.

В соцсетях выявляются группы, пропагандирующие такие экстремальные увлечения, как зацепинг, чтобы их блокировать. С подростками, проявляющими интерес к подобным увлечениям, проводят беседы с привлечением психологов и социальных педагогов.

Организаторы месячника напомнили, что железная дорога – зона повышенной опасности. Находясь вблизи путей, нужно быть предельно внимательными.
«Переходить пути можно только в установленных местах. Перед этим необходимо посмотреть в обе стороны и убедиться в отсутствии поезда.
Нельзя переходить пути в районе стрелочных переводов, а при наличии пешеходных настилов и пешеходных мостов пересекать пути следует только по ним. Запрещается подлезать под вагоны остановившегося поезда, стоять на краю платформы при приближении состава, перебегать пути перед приближающимся поездом», – напомнили организаторы месячника.
Там добавили, что на электрифицированных участках запрещено подниматься на опоры и железнодорожные мосты.

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Объявлено о приёме заявок на конкурс «Знание. Премия»
09 мая 2025, 17:39

Фото: znanierussia.ru

Российское общество «Знание» запустило приём заявок на конкурс «Знание. Премия» за звание лучшего просветителя и лучшего просветительского проекта в каждом регионе России. Об этом сообщили организаторы конкурса.
«Проект направлен на поиски новых путей просветительской деятельности, презентацию креативных разработок в работе с молодёжью, создание возможностей заявить о себе увлечённым деятелям, педагогам, лекторам, авторам и блогерам в области просвещения и популяризации науки. Это позволит лучшим из них получить признание и мощную поддержку своей просветительской деятельности, изменить мир к лучшему», – говорится в сообщении.
Заявки принимают до сентября 2025 года. Чтобы узнать больше подробностей о конкурсном проекте, нужно зайти на сайт. Помочь распространить информацию о возможности подать заявку на участие в премии можно, пройдя по ссылке.

Контактное лицо со стороны общества – менеджер по работе с участниками премии Артур Валерьевич Наливко, 7 (964) 581-79 18, a.nalivko@znanierussia.ru

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