Министр обороны Белоусов подписал указ о проведении салютов в День Победы

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Глава Минобороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении салютов в День Победы в Москве, городах-героях и других городах, где дислоцированы штабы военных округов. Об этом пишет ТАСС.
Министр приказал 9 мая в 22:00 по местному времени провести праздничные салюты в городах-героях Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле и в других городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
Из документа следует, что будет произведено 30 залпов холостых выстрелов артиллерийских орудий. Также будут запущены фейерверки.
В Москве праздничные салюты пройдут во всех округах.
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Из документа следует, что будет произведено 30 залпов холостых выстрелов артиллерийских орудий. Также будут запущены фейерверки.
В Москве праздничные салюты пройдут во всех округах.
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Анастасия Чинкова