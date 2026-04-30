Денис Косяков давно занял свое место в российской комедии. Зрители знают его по сериалам, юмористическим шоу и авторским проектам. Сегодня артист снимается в кино, выходит на сцену и развивает собственный YouTube-канал. Подробнее о нем расскажем в материале «Радио 1».
Начало пути
Денис Косяков родился 1 мая 1984 года в Зеленограде. Он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. После выпуска актер работал в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского. Сценическую карьеру он начинал с КВН. Денис возглавлял зеленоградскую команду «УО». Позже вел Лигу чемпионов КВН Московской области.
Популярность на телевидении
Широкая известность пришла к мужчине после юмористических шоу. Он участвовал в проектах «Смех без правил» и «Убойная лига». Победа в первом сезоне «Смеха без правил» сделала его заметной фигурой в жанре. Потом артист активно пошел в сериалы. Публика запомнила его по проектам «Любовь на районе», «Остров» и «Зайцев + 1». В сериале «Зайцев + 1» Денис не только сыграл роль, но и выступил как сценарист и автор идеи.
Что Косяков говорил о спецоперации
После начала СВО имя актера не раз появлялось в обсуждениях в соцсетях. Ряд СМИ писал о спорном посте, в котором он якобы сравнил важность Apple Pay с событиями в Донбассе. Сам Косяков эту информацию отрицал. В марте 2022 года он назвал такие сообщения ложью. Позже артист рассказывал и о своем состоянии в первые недели после начала событий. По его словам, он тяжело переживал происходящее, плохо спал и сильно похудел. Со временем, как отмечал актер, ему помогли общение и чтение.
Резкие слова о КВН
Косяков не раз публично высказывался о КВН. Он критиковал финал Высшей лиги 2023 года. Артист говорил, что игре не хватает новых лиц и свежих идей. По его мнению, формат стал слишком однообразным. Также Денис жестко высказался о фестивале «Голосящий КиВиН». В частности, он раскритиковал работу ведущего Александра Олешко.
Личная жизнь
В 2011 году Денис Косяков женился на Елене Фитилевой. Они познакомились еще в студенческие годы. В семье родились двое сыновей — Денис и Дмитрий. Артист не скрывал, что мечтал о большой семье. Он даже говорил, что думал об усыновлении. Однако в августе 2023 года Косяков сообщил о разводе. Причиной он назвал перемены в жизни супруги и разные интересы.
Чем занимается сейчас
Сейчас Денис продолжает работать сразу в нескольких направлениях. Он снимается в кино, играет в театре и ездит на гастроли по России. Параллельно артист ведет собственный YouTube-канал. Одним из заметных проектов последних лет стал сериал «Дурдом». Он вышел в феврале 2023 года на телеканале «Пятница». В этой комедии Косяков сыграл молодого семьянина, который столкнулся с аферой черного риелтора. В сериале его партнерами стали Анна Котова и Полина Айнутдинова. Денис также вошел в число продюсеров проекта. В интервью он говорил, что создатели придумали историю с нуля, а вдохновение нашли в сериале «Американская семейка».
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская